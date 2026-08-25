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- Ashika Ranganath: ఫ్లోరల్ ప్రింట్ చీరలో ఆషికా రంగనాథ్ మతిపోయే పోజులు.. హైలైట్ ఇదే
Ashika Ranganath: ఫ్లోరల్ ప్రింట్ చీరలో ఆషికా రంగనాథ్ మతిపోయే పోజులు.. హైలైట్ ఇదే
టాలీవుడ్ బ్యూటీ ఆషికా రంగనాథ్ తన కొత్త ఫొటోషూట్తో మరోసారి అభిమానుల మనసు దోచుకున్నారు. సంప్రదాయ చీరకట్టుకు ఆధునిక హంగులు జోడించి, స్టైలిష్ లుక్లో కనిపించారు. ఈ ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఫ్లోరల్ చీరలో ఆషికా రంగనాథ్
నాగార్జునతో `నా సామి రంగా`, రవితేజతో `భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి` చిత్రాలతో తెలుగు ఆడియెన్స్ ని అలరించిన ఆషికా రంగనాథ్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ని షేక్ చేస్తోంది. చీరకట్టులో ఆమె లేటెస్ట్ గా ఫోటోలకు పోజులిచ్చింది. అందమైన ఫ్లోరల్ ప్రింట్ చీరలో కనిపించింది. కిటికీ దగ్గర నిల్చొని రకరకాల భంగిమల్లో పోజులివ్వడం విశేషం. ఆమె సింప్లిసిటీ, అందం కలగలిసిన ఈ లుక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
చీరకట్టులో సిగ్గులొలికే చూపు!
ట్రెడిషనల్ లుక్కు మోడ్రన్ టచ్
సంప్రదాయ చీరకట్టుకు బ్యాక్లెస్, స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్ను జతచేసింది ఆషికా. తనదైన మోడ్రన్ స్టైల్తో ఈ లుక్కు గ్లామరస్ టచ్ ఇచ్చింది. చీర, మోడ్రన్ బ్లౌజ్ కాంబినేషన్ ఆమె స్టైల్ సెన్స్కు నిదర్శనం.
నవ్వుతోనే గెలిచిన ఆషికా
మరో ఫొటోలో చేతులు చాచి మనసారా నవ్వుతూ పోజులిచ్చారు ఆషికా. ఆమె సంతోషకరమైన నవ్వు ఈ ఫొటోకు మరింత అందాన్ని తెచ్చింది. ఈ ఫొటోషూట్లో ఆషికా న్యాచురల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ హైలైట్గా నిలిచాయి. చేతులకు రంగురంగుల గాజులు, చెవులకు జుంకాలు ధరించి తన సంప్రదాయ లుక్కు మరింత అందాన్ని తెచ్చారు ఆషికా.
గాజులు, జుంకాలతో పెరిగిన చీర అందం
సింపుల్ మేకప్తో కనిపించి, తక్కువ అలంకరణతోనే ఎక్కువ అందంగా కనిపించవచ్చని నిరూపించారు. ఆషికా రంగనాథ్ కొత్త ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు కామెంట్ల రూపంలో తమ ప్రేమను కురిపిస్తున్నారు. చీరకట్టు, నవ్వు, ఎలిగెంట్ లుక్తో ఆషికా మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
ఆషికా రంగనాథ్ సినిమాలు
ఆషికా రంగనాథ్ ప్రస్తుతం చిరంజీవి హీరోగా నటించిన `విశ్వంభర` చిత్రంలో కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ విడుదలకు రెడీ అవుతుంది. దీంతోపాటు తమిళంలో `సర్దార్2`లో నటిస్తోంది ఆషికా. వీటితోపాటు మరికొన్ని ప్రాజెక్ట్ లకు డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయని తెలుస్తోంది.