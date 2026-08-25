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- ANR: పెళ్లై పిల్లలున్న హీరోయిన్తో ఏఎన్నార్ ఆన్ స్క్రీన్ రొమాన్స్... 275 రోజులు ఆడి రికార్డు సృష్టించిన సినిమా ఏదో తెలుసా?
ANR: పెళ్లై పిల్లలున్న హీరోయిన్తో ఏఎన్నార్ ఆన్ స్క్రీన్ రొమాన్స్... 275 రోజులు ఆడి రికార్డు సృష్టించిన సినిమా ఏదో తెలుసా?
ANR: అక్కినేని నాగేశ్వరరావుతో నటించడం అంటే అంత ఆషామాషీ విషయం కాదు. ఆయన పక్కన నటించిన ఏ హీరోయిన్ను అడిగినా ఈ విషయమే చెబుతారు. ఒకసారి పెళ్లై పిల్లలున్న హీరోయిన్ను సెలక్ట్ చేసుకుని, ఏఎన్నార్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టిన సినిమా ఏదో తెలుసా?
టాలీవుడ్లో ఫస్ట్ రొమాంటిక్ హీరో
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఫస్ట్ రొమాంటిక్ హీరో అని చెప్పవచ్చు. ఆయనతో సినిమా అంటే హీరోయిన్లు పోటీపడేవారు. యాక్టింగ్తో పాటు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వెస్ట్రన్ స్టెప్పులు నేర్పించిన హీరో కూడా ఏఎన్నారే. హీరోయిన్లకు కంఫర్ట్ జోన్ ఇచ్చేవారు అక్కినేని. ఆయనతో జంటగా నటించిన వారు కాస్త చనువుగా, స్వతంత్రంగా ఉండేవారట. ఇక ఏఎన్నార్ కూడా సినిమాకు ఎవరు సరైనవారో వారితోనే సినిమా చేసేవారు. ఓ సందర్భంలో పెళ్లై పిల్లలున్న హీరోయిన్ను ఎంపిక చేసుకుని, ఆమెతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సినిమా చేశారు ఏఎన్నార్. ఆమె ఎవరో కాదు, సీనియర్ నటి షావుకారు జానకి.
70 ఏళ్లు నటిగా షావుకారు జానకి ప్రయాణం
ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో 70 ఏళ్లకు పైగా నట జీవితాన్ని పూర్తి చేసుకుని తమదైన ముద్ర వేసిన నటీమణులలో సీనియర్ నటి షావుకారు జానకి ఒకరు. 'షావుకారు' చిత్రంతో సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, గృహిణిగా, కష్టపడే పాత్రలతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో శాశ్వత స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారామె. రామారావు, నాగేశ్వరరావు లాంటి సీనియర్ హీరోల సరసన నటించిన ఆమె, ఆ తర్వాత అక్క, అమ్మ, వదిన, అమ్మమ్మ పాత్రలతో అదరగొట్టారు. చాలా ఇంటర్వ్యూలలో తన సినిమా జీవితంతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కూడా ఎన్నో విషయాలు పంచుకున్న షావుకారు జానకి, తనతో నటించిన హీరోల గురించి ఎన్నో విషయాలు వెల్లడించారు. గతంలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో నటసమ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావుతో నటించిన అనుభవాలను ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
పెళ్లైన తర్వాత కూడా అక్కినేనికి జంటగా...
అక్కినేనితో కొన్ని సినిమాల్లో షావుకారు జానకి నటించారు. ఆమెకు పెళ్లై పిల్లలు ఉన్న తర్వాత కూడా ఇద్దరూ కలిసి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు అందించారు. అందులో 'రోజులు మారాయి', 'కన్యాశుల్కం'తో పాటు తమిళ క్లాసిక్ 'పుదియ పరవై' చిత్రాల వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర జ్ఞాపకాలను ఆమె పంచుకున్నారు. "నటసమ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావుతో కలసి నటించడంపై స్పందిస్తూ, ఆయనతో పోటీపడి బాగా నటించడం సాధారణ విషయం కాదు, తమాషా కాదు" అని జానకి గుర్తుచేసుకున్నారు. వారిద్దరి కలయికలో వచ్చిన 'రోజులు మారాయి' చిత్రం ఆ కాలంలో సంచలన విజయం సాధించి ఏకంగా 275 రోజులు ఆడింది. ఈ చిత్రంలో హీరో సరసన ఆమె పోషించిన పాత్రకు ఎంతో ప్రాధాన్యత లభించింది.
జానకి టాలెంట్ను నమ్మిన శివాజీ గణేషన్
ఆ తర్వాత వచ్చిన 'కన్యాశుల్కం' చిత్రంలో ఆమె పోషించిన 'బుచ్చమ్మ' పాత్రపై మొదట్లో తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఇంటిపట్టునే ఉంటూ కష్టాలు పడే ఆ పాత్రను తాను చేయగలనా లేదా అని సందేహించినప్పటికీ, చివరకు ఆ క్యారెక్టర్ ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా కుదిరి ప్రశంసలు అందుకుంది. అప్పటివరకు డొమెస్టిక్, శోక పాత్రలు చేస్తూ వచ్చిన జానకికి తమిళ చిత్రం 'పుదియ పరవై' (శివాజీ ప్రొడక్షన్స్) ఒక గొప్ప కలర్ ల్యాండ్మార్క్ టర్నింగ్ పాయింట్గా మారింది. దర్శక-నిర్మాతలు దాదా మిరాజీ వంటి వారు కష్టపడే పాత్రలు చేసే అమ్మాయిని గ్లామర్ పాత్రకు ఎంపిక చేయడాన్ని తీవ్రంగా అభ్యంతరం తెలిపారు. కానీ నటుడు శివాజీ గణేషన్ గారు "ఈ అమ్మాయి ఈ పాత్రను చేయగలదు" అని నమ్మి ఆమె పేరును గట్టిగా సిఫార్సు చేశారు.
జానకి కెరీర్లో చేసిన మొదటి ప్రయోగం
శివాజీ గణేషన్ నమ్మకాన్ని నిలబెడుతూ ఆ చిత్రంలోని పాటలో ఆమె ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎంతో సున్నితంగా, గ్లామరస్గా కుదిరాయి. నెగటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్ర కావడంతో మొదట్లో భయపడినప్పటికీ, సినిమా విడుదలయ్యాక హీరోయిన్ కంటే కూడా షావుకారు జానకి పాత్రకే ప్రేక్షకుల నుండి విశేషమైన గుర్తింపు రావడంతో ఆమె ఎంతో త్రిల్ అయ్యారు. సవాలుతో కూడిన పాత్రలను స్వీకరించి విజయం సాధించవచ్చని షావుకారు జానకి సినీ ప్రయాణం నిరూపిస్తుంది. 'రోజులు మారాయి' నుంచి 'పుదియ పరవై' వరకు ఆమె సాధించిన విజయాలు భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి.