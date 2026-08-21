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- Prithviraj Sukumaran: వారణాసి విలన్ హౌస్ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా ? 54 కోట్ల ఆస్తి, లగ్జరీ కార్లు.. వామ్మో!
Prithviraj Sukumaran: వారణాసి విలన్ హౌస్ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా ? 54 కోట్ల ఆస్తి, లగ్జరీ కార్లు.. వామ్మో!
మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. నటుడిగా, దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా సత్తా చాటుతున్నారు. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా కెరీర్లో ఇండస్ట్రీలో టాప్ స్టార్లలో ఒకరిగా నిలిచారు.
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Image Credit : Asianet News
Prithviraj Sukumaran
పృథ్వీరాజ్ 19 ఏళ్ల వయసులో, 2002లో 'నందనం' సినిమాతో నటనలోకి అడుగుపెట్టారు. విభిన్న జానర్లలో సినిమాలు చేస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 'క్లాస్మేట్స్', 'ముంబై పోలీస్', 'అయ్యప్పనుమ్ కోషియుమ్', 'డ్రైవింగ్ లైసెన్స్', 'ది గోట్ లైఫ్' వంటి చిత్రాలు ఆయనకు మంచి పేరు తెచ్చాయి. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'సలార్' సినిమాతో పృథ్వీరాజ్ పాన్-ఇండియా ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరయ్యారు. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.54 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఇది అధికారికంగా ప్రకటించిన సంఖ్య కాదు. నటన, దర్శకత్వం, సినిమా నిర్మాణం, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా ఆయనకు ఈ ఆదాయం వస్తున్నట్లు సమాచారం. సినిమా స్థాయిని బట్టి ఆయన రెమ్యూనరేషన్ కూడా భారీగానే ఉంటుందని చెబుతారు.
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Image Credit : Instagram
కేరళ, ముంబైలలో విలాసవంతమైన ఇళ్లు
పృథ్వీరాజ్ చాలా లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్ గడుపుతారు. ఆయనకు కేరళ, ముంబైలలో విలాసవంతమైన ఇళ్లు ఉన్నాయని సమాచారం. ముఖ్యంగా ముంబైలోని ఆయన ఇల్లు చాలా విలాసవంతంగా ఉంటుందని, ఆధునిక ఇంటీరియర్, ప్రీమియం సౌకర్యాలతో అద్భుతంగా ఉంటుందని మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ ఆస్తుల విలువపై అధికారిక సమాచారం లేదు. ఇక పృథ్వీరాజ్ కార్ల కలెక్షన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి. ఆయన గ్యారేజ్లో లంబోర్ఘిని, మెర్సిడెస్-బెంజ్, రేంజ్ రోవర్, పోర్షే వంటి ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి. ఈ కార్లంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం.
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Image Credit : Youtube
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో
పృథ్వీరాజ్ దర్శకుడిగా కూడా తన ముద్ర వేశారు. మోహన్లాల్తో ఆయన తీసిన తొలి సినిమా 'లూసిఫర్' భారీ విజయం సాధించింది. ఈ సినిమాతో ఆయన పెద్ద స్టార్తో కమర్షియల్ సినిమాను కూడా అద్భుతంగా హ్యాండిల్ చేయగలడని నిరూపించుకున్నారు. ఆ తర్వాత మోహన్లాల్తోనే 'బ్రో డాడీ' అనే ఫ్యామిలీ కామెడీ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం 'లూసిఫర్' ఫ్రాంచైజీలో 'L2: ఎంపురాన్' అనే భారీ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. తన భార్య సుప్రియ మీనన్తో కలిసి 'పృథ్వీరాజ్ ప్రొడక్షన్స్' అనే నిర్మాణ సంస్థను కూడా నడుపుతున్నారు. ఈ బ్యానర్పై పలు సినిమాలను నిర్మించారు, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. పృథ్వీరాజ్కు సుప్రియ మీనన్తో వివాహం కాగా, వీరికి ఒక కుమార్తె ఉంది. ఇక పృథ్వీరాజ్ తదుపరి ప్రాజెక్టుల విషయానికొస్తే, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రానున్న 'వారణాసి' అనే భారీ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ కూడా నటిస్తున్నారు.
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