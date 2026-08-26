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- Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 ఫైనల్ సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లు వీరే.. గ్లామర్, కామెడీకి కొదవ లేదు
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 ఫైనల్ సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లు వీరే.. గ్లామర్, కామెడీకి కొదవ లేదు
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ ప్రారంభానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో 9 మంది సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లు ఓకే అయినట్టు సమాచారం. ఇందులో మంచి గ్లామర్ ఉంది, కమెడియన్లు కూడా ఉన్నారు.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌజ్లోకి క్రేజీ కంటెస్టెంట్లు
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ ప్రారంభానికి రంగం సిద్ధమవుతుంది. ప్రస్తుతం కామనర్స్ ని ఎంపిక చేసే ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఈ వారాంతంలో కామనర్స్ ఎవరు రాబోతున్నారనేది క్లారిటీ రాబోతుంది. మొదటగా ఐదుగురు కంటెస్టెంట్లని ఎంపిక చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఇక సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లకి సంబంధించిన పేర్లు కూడా బయటకు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ సారి క్రేజీ కంటెస్టెంట్లు రాబోతున్నారు. గ్లామర్కి మాత్రం కొదవ లేదు. అదిరిపోయే ట్రీట్ వస్తోంది. ఇంకోవైపు కామెడీని పంచేందుకు కూడా పలువురు కమెడియన్లని దించుతున్నారట. కామెడీకి అడ్డగా మారిన కమెడియన్లు హౌజ్లోకి రాబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌజ్లోకి రాబోతున్న గ్లామర్ బ్యూటీస్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌజ్లోకి రాబోతున్న వారికి సంబంధించి కొందరు కంటెస్టెంట్ల పేర్లు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నారు. దాదాపు తొమ్మిది మంది సెలబ్రిటీలు కన్ఫమ్ అంటున్నారు. వారి పేర్లు కూడా బయటకు వచ్చాయి. అందులో క్రేజీ ఆర్టిస్ట్ లు ఉన్నారు. సీరియల్ నటి దేబ్జానీ మోదక్ ఉండటం విశేషం. ఆమె బుల్లితెరపై స్టార్ నటిగా రాణిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. ఆమెతోపాటు మరో హాట్ బాంబ్ వార్షిణి సౌందరాజన్ కూడా ఉన్నారు. అలాగే మరో నటి చైత్ర రాయ్ కూడా బిగ్ బాస్ హౌజ్ లోకి రాబోతుందని సమాచారం.
ఈ సారి ఫుల్ కామెడీ కూడా ఉండబోతుంది
వీరితోపాటు హీరో త్రిగుణ్, కృష్ణుడు, ముఖేష్ గౌడ ఉన్నారు. అలాగే విలన్ రోల్స్ తో ఆకట్టుకుంటున్న టెంపర్ వంశీ కూడా హౌజ్లోకి రాబోతున్నట్టు సమాచారం. వీరితోపాటు జబర్దస్త్ నుంచి ఇద్దరు కమెడియన్లు రాబోతున్నారు. రాం ప్రసాద్, నరేష్ కూడా బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌజ్లోకి కంటెస్టెంట్లుగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నట్టు సమాచారం. గత సీజన్ లో ఇమ్మాన్యుయెల్ కామెడీతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ సారి ఇద్దరు రాబోతున్నారట. ప్రస్తుతం ఈ 9 మంది కంటెస్టెంట్లు ఓకే అయ్యారని అంటున్నారు. మరి ఫైనల్గా వీరిలో ఎవరు ఉంటారు? ఎవరు ఉండరనేది చూడాలి.
సెప్టెంబర్ 6న బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 ప్రారంభం
నాగార్జున హోస్ట్ గా చేయబోతున్న ఈ బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ సెప్టెంబర్ 6న ప్రారంభం కానుంది. దాదాపు 15 మంది కంటెస్టెంట్లతో దీన్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మధ్యలో ఐదో వారంలో వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా మరో ఐదుగురు కంటెస్టెంట్లని హౌజ్లోకి పంపించబోతున్నారట. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ మాదిరిగానే ఇప్పుడు చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. మరి గత సీజన్ ఎండింగ్లో మంచి సక్సెస్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఎలా ఉండబోతుందనేది చూడాలి.
టాప్లో ఉన్న కామనర్స్ వీరే
ఇక కామన్ మ్యాన్ కేటగిరిలో `అగ్నిపరీక్ష` ద్వారా కామనర్స్ ని ఎంపిక చేస్తున్నారు. రోహిత్ నాయుడు, రాజకుమారి, అమన్, చరణ్, ఝాన్సీ, మిథిలేష్, అపూర్వ, షాలిని, శ్రష్టి, రామకృష్ణ, దీపక్, హేమంత్, ప్రియాంక, భాగి, గాయత్రి టాప్ 15లో ఉన్నారు. వీరిలో హౌజ్లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్లు ఎవరనేది చూడాలి. ఓటింగ్ ద్వారా వీరిని ఫైనలైజ్ చేస్తారు. ఇది ఈ వారంలో క్లారిటీ వస్తుంది.