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- Korean Kanakaraju: థియేటర్స్ లో సక్సెస్, ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ వరుణ్ తేజ్ మూవీ రెడీ.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే
Korean Kanakaraju: థియేటర్స్ లో సక్సెస్, ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ వరుణ్ తేజ్ మూవీ రెడీ.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే
వరుణ్ తేజ్ నటించిన కొరియన్ కనకరాజు సెప్టెంబర్ 4 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్కు రానున్నట్లు సమాచారం. థియేటర్ల తర్వాత ఓటీటీ కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
Korean Kanakaraju
మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ ఇటీవల కొరియన్ కనకరాజు సినిమాతో విజయాన్ని అందుకున్నారు. మెర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ హారర్ కామెడీ చిత్రంలో రితికా నాయక్, సత్య కీలక పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రీమియర్కు సిద్ధమవుతోంది. నెట్ఫ్లిక్స్ యాప్ కేటలాగ్ ప్రకారం కొరియన్ కనకరాజు సెప్టెంబర్ 4, 2026 నుంచి స్ట్రీమింగ్కు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కొరియన్ కనకరాజు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
కొరియన్ కనకరాజు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను నెట్ఫ్లిక్స్ దక్కించుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే సినిమా ఏయే భాషల్లో అందుబాటులోకి వస్తుందనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. నెట్ఫ్లిక్స్తో పాటు చిత్ర నిర్మాతల నుంచి కూడా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. అధికారిక ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత తెలుగు వెర్షన్తో పాటు ఇతర భాషల్లో సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతుందా అనే విషయంపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వరుస ఫ్లాప్ల తర్వాత విజయం
వరుస ఫ్లాప్ల తర్వాత వరుణ్ తేజ్కు కొరియన్ కనకరాజు రూపంలో విజయం దక్కింది. హారర్, కామెడీ అంశాలను మేళవించి రూపొందించిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో మంచి స్పందనను అందుకుంది. ముఖ్యంగా వరుణ్ తేజ్, రితికా నాయక్, సత్య నటన ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. థియేటర్లలో విజయాన్ని సాధించిన తర్వాత ఈ సినిమాను ఓటీటీలో చూడటానికి కూడా ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దీంతో డిజిటల్ రిలీజ్పై కూడా ఆసక్తి నెలకొంది.
మెర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం
యూవీ క్రియేషన్స్ సంస్థ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది. తమన్ ఎస్ సినిమాకు సంగీతం అందించారు. మెర్లపాక గాంధీ తనదైన శైలిలో హారర్, కామెడీ అంశాలను కలిపి సినిమాను తెరకెక్కించారు. థియేటర్లలో సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు ఓటీటీపై మరోసారి సినిమాను చూసేందుకు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఓటీటీలో అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ చిత్రానికి ఎలాంటి స్పందన వస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
నెట్ఫ్లిక్స్
మొత్తానికి వరుణ్ తేజ్ కెరీర్లో వరుస పరాజయాల తర్వాత వచ్చిన కొరియన్ కనకరాజు విజయం సాధించడం అభిమానులకు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. థియేట్రికల్ రన్ పూర్తిచేసుకున్న ఈ సినిమా ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లోకి అడుగుపెట్టనుంది.