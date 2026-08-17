- Home
- Entertainment
- Agadha 3 Days Collections: అగధకి బాక్సాఫీసు వద్ద పెద్ద షాక్, 3 రోజుల కలెక్షన్లు.. ఎంఎస్ రాజు బిగ్ మిస్టేక్
Agadha 3 Days Collections: అగధకి బాక్సాఫీసు వద్ద పెద్ద షాక్, 3 రోజుల కలెక్షన్లు.. ఎంఎస్ రాజు బిగ్ మిస్టేక్
Agadha 3 Days Collections: నిర్మాత, దర్శకుడు ఎంఎస్ రాజు రూపొందించిన `అగధ` మూవీ తొలి వీకెండ్ని పూర్తి చేసుకుంది. మరి మూడు రోజుల్లో ఈ చిత్రం ఎంత వసూలు చేసిందనేది చూస్తే, షాక్ అవ్వాల్సిందే.
అగధతో దర్శకుడిగా నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తోన్న ఎంఎస్ రాజు
నిర్మాత ఎంఎస్ రాజు లేట్ వయసులో దర్శకుడిగా నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆయన నిర్మాతగా అనేక బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలు తీశారు. స్టార్ ప్రొడ్యూసర్గా రాణించారు. కానీ వరుస పరాజయాల తర్వాత నిర్మాణం పక్కన పెట్టారు. అదే సమయంలో తన కొడుకు సుమంత్ అశ్విన్ కెరీర్పై ఫోకస్ పెట్టారు. కొడుకుని నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఆయన కూడా హీరోగా సక్సెస్ కాలేకపోతున్నారు. దీంతో ఎంఎస్ రాజు దర్శకుడిగా మారి సినిమాలు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇప్పటికే `వాన`, `డర్టీ హరి`, `7నైట్స్ 6డేస్`, `మళ్లీ పెళ్లి` వంటి చిత్రాలను రూపొందించారు. ఇవి పెద్దగా ఆడలేదు. లేటెస్ట్ గా `అగధ` చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.
హిట్ కోసం మిస్టరీ హర్రర్ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్ తో `అగధ`ని రూపొందించిన ఎంఎస్ రాజు
కమర్షియల్ గా హీరో కొట్టాలని, దర్శకుడిగా సక్సెస్ కావాలనే తపనతో మిస్టరీ హర్రర్ థ్రిల్లర్ `అగధ` చిత్రాన్ని రూపొందించారు ఎంఎస్ రాజు. హర్రర్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రాలు కంటెంటే బాగుంటే మంచి ఆదరణ పొందుతాయి. హిట్ కొట్టడం ఈజీ. దీంతో ఎంఎస్ రాజు కూడా అదే ప్లాన్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఇందులో కామాక్షి భాస్కర్ల ప్రధాన పాత్ర పోషించగా, శ్రావణ్ రెడ్డి, భానుచందర్, వనితా విజయ్ కుమార్, ఉల్కా గుప్తా, జోవికా విజయ్ కుమార్ వంటి వారు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. ఈ మూవీ గత శుక్రవారం ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది.
అగధ మూవీ కలెక్షన్లు
సినిమా ప్రారంభం నుంచి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. థ్రిల్ చేయలేకపోయిందని, భయపెట్టలేకపోయిందనే విమర్శలు వచ్చాయి. స్లోగా సాగిందని, ఎంగేజ్ చేయలేకపోయిందంటున్నారు. అదే తరహాలో కలెక్షన్లు ఉన్నాయి. ఈ మూవీ పెద్ద రేంజ్ లో హిట్ అవుతుందని ఎంఎస్ రాజు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కానీ రిజల్ట్ మాత్రం తేడా కొట్టింది. ఇప్పటి వరకు ఈ మూవీ కోటి వరకు మాత్రమే కలెక్షన్లని రాబట్టింది. మూడు రోజుల్లో ఈ సినిమా రూ.1.17కోట్లు(ఇండియాలో) రాబట్టింది. మూడో రోజు రూ.39లక్షలు వసూలు చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇది సుమారుగా రూ.1.30కోట్లు వసూలు చేసినట్టు ట్రేడ్ సైట్ల సమాచారం.
అగధ హిట్ కావాలంటే ?
`అగధ` మూవీ విజయం సాధించాలంటే, హిట్ దిశగా వెళ్లాలంటే ఐదో కోట్ల షేర్ రావాలి. అంటే పది కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేయాల్సి ఉంటుంది. మూడు రోజుల్లో ఈ మూవీ కోటి మాత్రమే దాటింది. సోమవారం నుంచి వీక్ డేస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. కలెక్షన్లు సగానికి పడిపోతాయి. దీంతో ఈ మూవీ భారీ స్థాయిలో డ్రాప్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఈ లెక్కన ఇది బ్రేక్ ఈవెన్ వరకు వెళ్లడం కష్టమే అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సినిమాకి సుమారు పది కోట్ల బడ్జెట్ అయ్యిందని సమాచారం. ఓటీటీ కూడా ఇంకా అమ్మలేదు. సినిమాపై నమ్మకంతో ఎంఎస్ రాజు ఓటీటీ అమ్మలేదని టాక్. ముందే అమ్మి ఉంటే చాలా వరకు సేఫ్ అయ్యేవాళ్లు. ఇది ఆయన చేసిన పొరపాటుగానే చెప్పొచ్చు.