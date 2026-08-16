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- Chiranjeevi: మటన్ పెట్టలేదని చెంప చెళ్లుమనిపించిన చిరంజీవి, మెగా సీక్రెట్ బయటపెట్టిన స్టార్ విలన్ ఎవరు?
Chiranjeevi: మటన్ పెట్టలేదని చెంప చెళ్లుమనిపించిన చిరంజీవి, మెగా సీక్రెట్ బయటపెట్టిన స్టార్ విలన్ ఎవరు?
Chiranjeevi: ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మందికి ఎన్నో విధాలుగా సాయం చేశాడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఎవరికి ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా..సాయంలో ఆయన ముందుంటాడు. ఓసారి మటన్ విషయంలో ఏం జరిగిందంటే?
ఘరానా మొగుడు’ షూటింగ్లో జరిగిన సంఘటన..
భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన అద్భుతమైన నటనతో మాత్రమే కాదు.. తోటి నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల పట్ల చూపించే ఆప్యాయత, మానవత్వంతో ఎంతోమంది అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. ఆయన చేసిన సాయాలు అందుకుని గొప్పవాళ్లు అయినవారు చాలామంది ఉన్నారు. ఇక మెగాస్టార్ కెరీర్ లో నటించిన ఆల్ టైమ్ బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రం ‘ఘరానా మొగుడు’ . ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటనను ఆ సినిమా నటుడు నటుడు, ఫైటర్ పొన్నంబలం ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
మటన్ కోసం అలిగిన స్టార్ విలన్..
పొన్నంబలం చాలా పెద్ద విలన్ ఆయనతో యాక్షన్ సీన్స్.. అందులో హీరోతో సోలో ఫైట్ పడిందంటే.. ఆ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయినట్టే. ఇక ఈ సినిమాలోని క్లైమాక్స్ ఫైట్ షూటింగ్ టైమ్ లో పొన్నంబలం ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్న సోలో ఫైట్ సన్నివేశాల్లో నటిస్తున్నారు. తీవ్రమైన శారీరక శ్రమ చేయడం వల్ల ఆయనకు విపరీతమైన ఆకలి వేసి, మధ్యాహ్నం భోజనంలో తన శక్తి కోసం ప్రొడక్షన్ వారిని మటన్ కావాలని కోరారు. అయితే, ఆ రోజు షూటింగ్ సెట్లో సుమారు 500 మందికి పైగా ఉన్న యూనిట్ సభ్యులందరికీ చికెన్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది, మటన్ దొరకలేదు. తనకు ఇష్టమైన, ఎనర్జీనిచ్చే మటన్ దొరకలేదనే నిరాశతో పొన్నంబలం షూటింగ్లో పాల్గొనకుండా నిరసన తెలియజేసి కూర్చున్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఏం చేశాడంటే?
చిరంజీవి గారు సెట్లోకి వచ్చి పరిస్థితిని గమనించి, షూటింగ్ ఎందుకు జరగడం లేదని విచారించారు. ప్రొడక్షన్ మేనేజర్లు పొన్నంబలానికి మటన్ లభించకపోవడం వల్లే ఆయన ఫైట్ చేయడం లేదని చెప్పగా..వెంటనే చిరంజీవి పొన్నంబలం ను పిలిచి అసలు విషయం కనుకున్నారు. మటన్ పెట్టనందుకు ప్రొడక్షన్ అతన్ని లాగి పెట్టి కొట్టాడట. ఈ విషయాన్ని పొన్నం బలం స్వయంగా చెప్పారు. అంతే కాదు . "ఆయన హెవీ ఫైట్ చేస్తున్నారు, ఆయనకు ఎనర్జీ కావాలి కదా! నేను కూడా మటన్ ప్రియుడినే" అంటూ చిరంజీవి నవ్వుతూ, వెంటనే ప్రొడక్షన్ వారిని పొన్నంబలం కోసం బయటి హోటల్ నుండి మటన్ తెప్పించాలని ఆదేశించారు.
చివరకు సాధించుకున్న పొన్నంబలం...
చిరంజీవి ఆదేశంతో ప్రత్యేకంగా అరకిలో మటన్ తెప్పించారు. కడుపునిండా మటన్ తిన్న పొన్నంబలం ఎంతో సంతోషించి, రెట్టింపు ఉత్సాహంతో సెట్లోకి వచ్చి చిరంజీవితో రెడీ సార్ ఎనర్జీ వచ్చింది చేసేద్దాం అని వచ్చారట. అప్పటికే చిరంజీవి కూడా మటన్ తినడంతో.. నాకు ఫుల్ గా ఉంది.. ఇక ఈ సీన్ రేపు చేద్దాం.. నీకు కావల్సింది ఆర్డర్ చేసుకుని తిను, ప్రశాంతంగా ఫైట్ చేయి" అని పొన్నం బలంకి చిరంజీవి చెప్పారట. ఆతరువాత రోజు ఇద్దరు కలిసి అద్భుతంగా ఫైట్ సీన్లు పూర్తి చేశారు . ఒక చిన్న నటుడి లేదా ఫైటర్ ఆకలిని, అవసరాన్ని అర్థం చేసుకుని స్వయంగా మటన్ తెప్పించి తినిపించిన చిరంజీవి పెద్ద మనసు గురించి పొన్నంబలం రీసెంట్ గా వెల్లడించారు.