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- Bike Mileage : బైక్ మైలేజ్ పెరిగి పెట్రోల్ ఖర్చు తగ్గాలా? అయితే ఈ 7 టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి
Bike Mileage : బైక్ మైలేజ్ పెరిగి పెట్రోల్ ఖర్చు తగ్గాలా? అయితే ఈ 7 టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి
పెట్రోల్ ధరలు పెరగకుండా మనం అడ్డుకోలేం. కానీ కొన్ని సింపుల్ డ్రైవింగ్ అలవాట్లు, మెయింటెనెన్స్ పద్ధతులు మార్చుకుంటే అనవసరంగా అయ్యే పెట్రోల్ ఖర్చును తగ్గించుకోవచ్చు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
పెట్రోల్ ఖర్చు తగ్గించుకునే చిట్కాలు
రోజూ బైక్ పై ఆఫీసుకు వెళ్లే ఉద్యోగులకు, కాలేజీకి వెళ్లే విద్యార్థులకు, బిజినెస్ పనులకు బయటతిరిగే వ్యాపారులకు నెల బడ్జెట్లో పెట్రోల్ ఖర్చే పెద్ద మొత్తంలోనే ఉంటుంది. పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలు చాలా కుటుంబాల నెలవారీ ఖర్చులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పెట్రోల్ ధరను మనం నేరుగా నియంత్రించలేం… ఎందుకంటే అది గ్లోబల్ మార్కెట్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ అనవసరంగా పెట్రోల్ వాడకాన్ని తగ్గించడానికి మనం కొన్ని సింపుల్, స్మార్ట్ పనులు చేయొచ్చు. మీ బైక్ మైలేజ్ను మెరుగుపరచి, అనవసర ఖర్చును తగ్గించడంలో సాయపడే 7 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
టైర్లలో గాలి ఒత్తిడి సరిగ్గా మెయింటెయిన్ చేస్తున్నారా?
బైక్ టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే రోడ్డుకు, టైర్కు మధ్య ఘర్షణ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఇంజిన్పై ఎక్కువ భారం పడి, ఎక్కువ పెట్రోల్ ఖర్చవుతుంది. అందుకే మీ బైక్ తయారీ సంస్థ సూచించిన ప్రకారం టైర్ ప్రెజర్ను ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుని, సరైన స్థాయిలో మెయింటెయిన్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. 'ఎక్కువ గాలి కొడితే ఎక్కువ మైలేజ్ వస్తుంది' అని అనుకుని, కంపెనీ చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ గాలి నింపొద్దు… అలాగని తక్కువ నింపవద్దు.
వేగాన్ని అకస్మాత్తుగా పెంచడం, తగ్గించడం వద్దు!
పదేపదే సడన్గా యాక్సిలరేటర్ పెంచడం, ఆ తర్వాత వెంటనే బ్రేకులు వేయడం వంటివి చేస్తే అనవసరంగా పెట్రోల్ ఎక్కువ కాలుతుంది. ఇలాంటి పనుల వల్ల ఇంజిన్పై ఒత్తిడి పెరిగి, ఎక్కువ పెట్రోల్ తాగుతుంది. వీలైనంత వరకు రోడ్డు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, స్మూత్గా యాక్సిలరేషన్, బ్రేకింగ్ చేయడం మంచిది. ట్రాఫిక్లో ముందున్న వాహనాలను గమనిస్తూ, ముందుగానే వేగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే అనవసరమైన బ్రేకులు, యాక్సిలరేషన్ను తగ్గించవచ్చు. పెట్రోల్ కంటే మన భద్రతే ముఖ్యం… కాబట్టి ప్రమాదకరంగా నెమ్మదిగా నడపవద్దు.
బైక్ను అనవసరంగా ఆన్లో ఉంచొద్దు
బైక్ ఆగి ఉన్నప్పుడు అనవసరంగా ఇంజిన్ను ఎక్కువసేపు ఆన్లో ఉంచడం వల్ల ప్రయాణం ముందుకు సాగకపోయినా పెట్రోల్ వృథా అవుతుంది. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వంటి చోట్ల ఎక్కువసేపు ఆగాల్సి వస్తే, ఇంజిన్ను ఆఫ్ చేయడం వల్ల పెట్రోల్ ఆదా అవుతుంది. అనవసరమైన ఐడ్లింగ్ను నివారించడం పెట్రోల్ ఆదాలో ఒక ముఖ్యమైన స్టెప్. కానీ ప్రతి చిన్న స్టాప్లో ఇంజిన్ను ఆన్/ఆఫ్ చేయడం తప్పనిసరి కాదు. ట్రాఫిక్ పరిస్థితులు, మీ బైక్ తయారీదారు సూచనలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
ఎయిర్ ఫిల్టర్ను గమనిస్తున్నారా?
బైక్ ఎయిర్ ఫిల్టర్, ఇంజిన్లోకి వెళ్లే గాలిని శుభ్రపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ ఎయిర్ ఫిల్టర్ దుమ్ము, ధూళితో మూసుకుపోతే ఇంజిన్ పనితీరు దెబ్బతింటుంది. మురికి గాలి ఇంజిన్లోకి వెళ్లడం వల్ల ఇంధనం పూర్తిగా మండక వృథా అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల పెట్రోల్ వాడకం కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి మీ బైక్ కంపెనీ సూచనల ప్రకారం ఎయిర్ ఫిల్టర్ను తనిఖీ చేసి, అవసరమైనప్పుడు దాన్ని శుభ్రం చేయడం లేదా మార్చడం చేయాలి. ఇది ఇంజిన్ ఆరోగ్యానికి, పెట్రోల్ ఆదాకు చాలా అవసరం.
సర్వీసింగ్ను వాయిదా వేస్తున్నారా?
సరైన సమయానికి బైక్ను సర్వీసింగ్ చేయించడం వల్ల ఇంజిన్, ఇతర ముఖ్యమైన భాగాలు సరిగ్గా పనిచేస్తాయి. ఇంజిన్ ఆయిల్, ఎయిర్ ఫిల్టర్, స్పార్క్ ప్లగ్ వంటివి మీ మోటార్సైకిల్ తయారీదారు సర్వీస్ షెడ్యూల్ ప్రకారం తనిఖీ చేసి, అవసరమైతే మార్చాలి. 'సర్వీస్ ఖర్చు ఆదా చేసుకోవచ్చు' అని భావించి సర్వీసింగ్ను వాయిదా వేయడం వల్ల, దీర్ఘకాలంలో బైక్ పనితీరు దెబ్బతిని, నిర్వహణ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సరైన సమయంలో సర్వీసింగ్ చేయించడం బైక్ లైఫ్కు, పెట్రోల్ ఆదాకు మంచిది.
బైక్పై అనవసరమైన బరువు మోయకండి
బైక్పై అనవసరంగా బరువైన వస్తువులను మోసుకెళ్లడం కూడా పెట్రోల్ వాడకాన్ని పెంచుతుంది. బైక్ ఎక్కువ బరువును మోస్తున్నప్పుడు, ఇంజిన్ ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల ఎక్కువ పెట్రోల్ ఖర్చవుతుంది. రోజువారీ ప్రయాణానికి అవసరం లేని వస్తువులను బైక్లో శాశ్వతంగా ఉంచవద్దు. అలాగే తయారీదారు పేర్కొన్న అనుమతించిన బరువు పరిమితిని మించి వస్తువులను లేదా ప్రయాణికులను ఎక్కించకూడదు.
పెట్రోల్ ధరను మనం రోజూ మార్చలేం, కానీ పైన పేర్కొన్న అలవాట్లు అనవసరమైన ఇంధన వినియోగాన్ని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మైలేజ్ పెరగడానికి మ్యాజిక్ టిప్స్ ఏవీ ఉండవు… బైక్ను సరిగ్గా మెయింటెయిన్ చేసి, తెలివిగా నడపడమే ముఖ్యం.