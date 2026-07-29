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- Best Mileage Cars : ఈవి, సీఎన్జీ లతో పనే లేదు.. వీటిని తలదన్నేలా మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ 5 పెట్రోల్ కార్లు ఇవే
Best Mileage Cars : ఈవి, సీఎన్జీ లతో పనే లేదు.. వీటిని తలదన్నేలా మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్ 5 పెట్రోల్ కార్లు ఇవే
తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే కార్లకు ఎప్పుడూ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ధర, ఇంజిన్, మైలేజ్ పరంగా ఇండియాలోని 5 అత్యుత్తమ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెంట్ కార్ల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
బెస్ట్ మైలేజ్ పెట్రోల్ కార్లు
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతుండటంతో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే కార్లపై కస్టమర్ల ఆసక్తి పెరుగుతోంది. రోజూ ఆఫీస్కు, వ్యాపారానికి లేదా కుటుంబ అవసరాలకు కారు వాడేవాళ్లు తక్కువ ఇంధనంతో ఎక్కువ దూరం వెళ్లే మోడళ్లకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. వాహనాల మైలేజ్ను ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ARAI) ధృవీకరిస్తుంది… ఆ లెక్కల ప్రకారం ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే ఐదు కార్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
బెస్ట్ పెట్రోల్-హైబ్రిడ్ కార్లు
ఈ జాబితాలో మారుతి సుజుకి ఇన్విక్టో స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ మోడల్ టాప్లో ఉంది. ఇందులో 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కూడా ఉంటుంది. ఈ డ్యూయల్ పవర్ సిస్టమ్ మంచి పనితీరుతో పాటు తక్కువ ఇంధనంతో బెస్ట్ డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. ARAI టెస్టింగ్ ప్రకారం ఇది లీటర్ పెట్రోల్కు 28.65 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది. దీని తర్వాత టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఇవి లీటర్కు 27.97 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తాయని కంపెనీలు చెబుతున్నాయి.
హోండా కార్లలో బెస్ట్ మైలేజ్
మారుతి సుజుకి మైలేజ్ కార్లు
తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మైలేజ్ కోరుకునే కస్టమర్లకు మారుతి సుజుకి సెలెరియో బెస్ట్ ఛాయిస్. ముఖ్యంగా దీని ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ లీటర్కు 26 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది. మాన్యువల్ వేరియంట్లు కూడా దాదాపు 25 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ అందిస్తాయి.
ఇక కొత్త తరం మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ కూడా తక్కువ ఇంధనంతో మంచి మైలేజ్ ఇస్తుంది. దీని ఆటోమేటిక్ మోడల్ లీటర్కు 25.75 కిలోమీటర్లు, మాన్యువల్ మోడల్ 24.8 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తాయని చెబుతున్నారు.
గమనిక
అయితే ఈ మైలేజ్ లెక్కలన్నీ ల్యాబ్ టెస్టుల ఆధారంగా ఇచ్చినవని గుర్తుంచుకోవాలి. నిజ జీవితంలో డ్రైవింగ్ చేసే విధానం, రోడ్ల క్వాలిటీ, ట్రాఫిక్, వాహన నిర్వహణ, బరువు, వాతావరణం వంటి అనేక కారణాల వల్ల మైలేజ్లో మార్పులు ఉంటాయి. కాబట్టి కారు కొనేటప్పుడు కేవలం మైలేజ్ మాత్రమే కాకుండా, మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు, సేఫ్టీ ఫీచర్లు, వాడుక అవసరాలు వంటివి కూడా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.