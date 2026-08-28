EV Car : ఎలక్ట్రిక్ కారు కొంటున్నారా? అయితే మీరు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే
ప్రస్తుతం పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లకు బదులుగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ (EV) వైపు చాలామంది చూస్తున్నారు. అయితే ఈవీ కారు కొనేముందు లాభనష్టాలు కాదు కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాక్టికల్ విషయాలు కూడా తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
పెట్రోల్ కంటే ఈవి కారు చాలా బెటరా?
పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లతో పోలిస్తే ఎలక్ట్రిక్ (EV) కార్ల ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ ఇంధన ఖర్చు చాలా తగ్గుతుంది… అంటే ప్రతి ప్రయాణంలోనూ డబ్బులు ఆదా అవుతాయి. కాబట్టి ఈ వాహనాల కోసం ప్రారంభంలో ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టినా పోనుపోను డబ్బులు ఆదా చేయవచ్చు.
ఇక పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బడ్జెట్ ప్రెండ్లీ మెయింటెనెన్స్ ఈవీ వాహనాలు బెస్ట్ ఆప్షన్ గా మారాయి. ఇంట్లో ఛార్జ్ చేస్తే చాలు… మార్గమధ్యలో పెట్రోల్ బంక్ వద్ద ఆగాల్సిన పని ఉండదు… అంటే ఖర్చు ఉండదు. ఒక కిలోమీటర్ ప్రయాణానికి అయ్యే కరెంట్ ఖర్చు, పెట్రోల్ ఖర్చు కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
ఈవి కార్లకు లో మెయింటెనెన్స్
ప్రతిరోజూ ప్రయాణాలు చేసేవారికి ఈవీ కార్లు చాలా ఉపయోగపడతాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లలో ఉండే ఇంజిన్, స్పార్క్ ప్లగ్, ఇంజిన్ ఆయిల్ వంటి చాలా భాగాలు ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో ఉండవు. కాబట్టి రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ అవసరం లేదు. ఇలా విడిభాగాలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల నిర్వహణ ఖర్చు తగ్గుతుంది… మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు తగ్గి డబ్బులు ఆదా అవుతాయి.
ఈవి కార్లతో నో పొల్యూషన్
ఎలక్ట్రిక్ కార్లు వెంటనే టార్క్ అందిస్తాయి, కాబట్టి కారు వేగంగా దూసుకెళ్తుంది. కానీ పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లు ఇంజిన్తో నడుస్తాయి కాబట్టి ఈవీల కంటే శబ్దం, వైబ్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈవీ కార్ల నుంచి పొగ రాదు కాబట్టి వాయు కాలుష్యం తగ్గుతుంది.
అయితే ఈవీ కారు కొనేముందు మీ ఇంట్లో పార్కింగ్, కరెంట్ కనెక్షన్, హోమ్ ఛార్జర్ ఏర్పాటు చేసుకునే సౌకర్యం ఉందో లేదో చూసుకోండి. ఇవి ఉంటేనే ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనడం మంచిది… లేదంటే ఇబ్బందిపడాల్సి ఉంటుంది.
ఈవి కార్లలో ఈ తప్పులు చేయకండి
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో ఏసీని నిరంతరం ఉపయోగించడం, కొండ ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించడం, ప్రయాణికుల బరువు, అధిక వేగంతో నడపడం వంటి అంశాలు బ్యాటరీ ఛార్జ్ ను వేగంగా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో స్థిరమైన వేగంతో నడపడం, రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ను సరిగ్గా ఉపయోగించడం వల్ల రేంజ్ను పెంచుకోవచ్చు.
ఈవీ కార్ల బ్యాటరీ కాలం గడిచేకొద్దీ సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది. అందుకే కారు కొనేముందు బ్యాటరీ వారంటీ, కిలోమీటర్ల పరిమితి, వారంటీ నిబంధనలు తప్పకుండా చూడాలి. చాలా ఈవీ కార్లకు 5 నుంచి 8 ఏళ్ల వరకు బ్యాటరీ వారంటీ లభిస్తుంది.
పెట్రోల్ కారు vs ఈవి కారు
ఈవీ కార్లను స్లో/మోడరేట్ ఛార్జర్తో పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టొచ్చు. ఫాస్ట్ ఛార్జర్ వాడితే సమయం తగ్గుతుంది. కానీ ఎంత వేగంగా ఛార్జ్ అవుతుందనేది కారు బ్యాటరీ, ఛార్జర్ సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
భారత్లో ఈవీ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. 2026 ఆగస్టు నాటికి దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో 67,657 ఈవీ ఛార్జర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది.
క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే..
పెట్రోల్ కారు = ఎక్కువ ఇంధనం + ఎక్కువ రొటీన్ మెయింటెనెన్స్
ఈవీ కారు = తక్కువ ఛార్జింగ్ ఖర్చు + తక్కువ రొటీన్ మెయింటెనెన్స్
మీ రోజువారీ ప్రయాణ దూరం, ఇంట్లో ఛార్జింగ్ సౌకర్యం, సుదూర ప్రయాణ అవసరాలు, బ్యాటరీ వారంటీ, మొత్తం ఖర్చు వంటివి లెక్కించుకుని కారు కొనడం ఉత్తమ నిర్ణయం అవుతుంది. వీటి ఆధారంగా పెట్రోల్ కారు బెటరా లేక ఈవి బెటరా మీరే నిర్ణయించుకోవచ్చు.