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- వైసీపీకి కర్త, కర్మ, క్రియ ఆయనే.. మేమంతా కార్యకర్తలం మాత్రమే: సజ్జల కీలక వ్యాఖ్యలు
వైసీపీకి కర్త, కర్మ, క్రియ ఆయనే.. మేమంతా కార్యకర్తలం మాత్రమే: సజ్జల కీలక వ్యాఖ్యలు
Sajjala: మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలకు వైసీపీ సీనియర్ నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఘాటుగా స్పందించారు. పార్టీలో జగన్ నెంబర్2 అయితే సజ్జల నెంబర్ 1 అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
విజయసాయి వ్యాఖ్యలపై సజ్జల స్పందన
విజయసాయిరెడ్డి ఇటీవల చేసిన ఆరోపణలు పార్టీలో చర్చకు దారితీయడంతో సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీడియా ముందుకు వచ్చి వివరణ ఇచ్చారు. విజయసాయి తన వ్యక్తిగత కారణాలతోనే పార్టీ నుంచి వైదొలిగారని, ఆ విషయం ఆయనే గతంలో చెప్పారని గుర్తుచేశారు. అసలు ఆయన పార్టీని ఎందుకు విడిచిపెట్టారనే విషయంపై స్పష్టత లేదన్నారు. పార్టీ నుంచి వెళ్లిపోయిన వ్యక్తులపై జగన్ ఎప్పుడూ వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయలేదని తెలిపారు. అయితే ఇప్పుడు జగన్ నాయకత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని సజ్జల అన్నారు. సుదీర్ఘకాలంగా వైఎస్ కుటుంబంతో అనుబంధం ఉన్న వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆశ్చర్యంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు.
పార్టీలో నంబర్-1, నంబర్-2 అంటూ చర్చ అవసరం లేదు
వైసీపీలో నంబర్-1, నంబర్-2 అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని సజ్జల తోసిపుచ్చారు. పార్టీకి ఏకైక నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. జగన్ తర్వాత మరో వ్యక్తికి ప్రత్యేక స్థానం ఉందన్న ప్రచారంలో నిజం లేదన్నారు. “వైసీపీకి కర్త, కర్మ, క్రియ అన్నీ జగనే” అని సజ్జల వ్యాఖ్యానించారు. తాను సహా పార్టీలోని ప్రతి ఒక్కరూ కార్యకర్తలుగా పనిచేస్తున్నామని తెలిపారు. విజయసాయిరెడ్డికి గతంలో జగన్ ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇచ్చారని, కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారని గుర్తుచేశారు. ఆయనకు పార్టీ తరఫున వచ్చిన అవకాశాలు, పదవుల గురించి కూడా సజ్జల ప్రస్తావించారు.
కోటరీ ప్రచారాన్ని ఖండించిన సజ్జల
వైసీపీని కొందరి చేతుల్లో ఉన్న పార్టీగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని సజ్జల ఆరోపించారు. జగన్ చుట్టూ ఒక కోటరీ ఉందని, ఆ వర్గం ప్రభావంతో నిర్ణయాలు జరుగుతాయంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని తేల్చిచెప్పారు. జగన్ తన రాజకీయ నిర్ణయాలను స్వయంగా తీసుకునే నాయకుడని తెలిపారు. పార్టీ వ్యవహారాల్లో జగన్పై ఇతరుల ప్రభావం ఉంటుందన్న ఆరోపణలు పూర్తిగా నిరాధారం అని అన్నారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు ప్రజల్లో, పార్టీ శ్రేణుల్లో అనవసర అపోహలకు కారణమవుతాయని పేర్కొన్నారు. అందుకే వాస్తవాలను స్పష్టం చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందని చెప్పారు.
మతమార్పిడి ఆరోపణలపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు
జగన్పై మతమార్పిడి ఆరోపణలు చేయడాన్ని కూడా సజ్జల తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. జగన్ వ్యక్తిత్వం, ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం గురించి బాగా తెలిసిన వారు ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. మతమార్పిడులకు పాల్పడుతున్నారంటూ చేస్తున్న ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు. జగన్పై ఉద్దేశపూర్వకంగా దుష్ప్రచారం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. రాజకీయంగా జగన్ను ఇబ్బంది పెట్టేందుకు కొత్త కొత్త ఆరోపణలను తెరపైకి తీసుకువస్తున్నారని విమర్శించారు.
వైసీపీపై దాడుల వెనుక ఎవరు ఉన్నారు?
విజయసాయిరెడ్డి చేస్తున్న వ్యాఖ్యల వెనుక ఎవరి ప్రేరణ ఉందో అర్థం కావడం లేదని సజ్జల వ్యాఖ్యానించారు. తెర వెనుక నుంచి ఎవరో ఈ వ్యవహారాన్ని నడిపిస్తున్నారనే అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అయితే కాలక్రమంలో అన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయని అన్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో వైసీపీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలినప్పటికీ పార్టీ శ్రేణులు నిరుత్సాహపడలేదని సజ్జల తెలిపారు. ప్రస్తుతం పార్టీ మళ్లీ బలపడే దిశగా ముందుకు సాగుతోందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పదవులు, హోదాల కంటే జగన్తో ఉన్న అనుబంధమే తనకు ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. వైసీపీ నాయకత్వంపై ఎలాంటి సందేహాలకు తావులేదని, జగన్ నేతృత్వంలోనే పార్టీ భవిష్యత్ రాజకీయ ప్రయాణం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.