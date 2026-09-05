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- Weather Update : బంగాళాఖాతంలో వరుస అల్పపీడనాలు.. మరి వర్షాలు ఎక్కడ? ఎప్పట్నుంచి కురుస్తాయి?
Weather Update : బంగాళాఖాతంలో వరుస అల్పపీడనాలు.. మరి వర్షాలు ఎక్కడ? ఎప్పట్నుంచి కురుస్తాయి?
బంగాళాఖాతంలో ఆల్రెడీ ఓ అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది… మరికొద్దిరోజుల్లో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయట. ఇలా వరుస అల్పపీడనాలు ఏర్పడుతున్నా వర్షాలేవి? ఎప్పట్నుంచి జోరందుకోనున్నాయి?
తెలుగు రాష్ట్రాల వెదర్ అప్డేట్
Andhra Pradesh and Telangana Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం మరోసారి మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో వర్షాలకు అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతోంది... దీంతో ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు మొదలయ్యాయి. తెలంగాణలో కూడా చెదురుమదురు జల్లలుు కురుస్తున్నాయి... రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ వానలు కొనసాగనున్నాయని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది.
సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో బంగాళాఖాతంలో మరో ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉండటంతో వర్షాలపై ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అధికారిక సమాచారం బట్టి సెప్టెంబర్ 5 నుంచి 10 వరకు తెలంగాణలో పెద్ద వర్ష హెచ్చరికలు లేవు. అంటే సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో పెద్దగా వర్షాలు లేనట్లే... సెకండాఫ్ లో అయినా వర్షాలుంటాయేమో చూడాలి.
బంగాళాఖాతంలో వరుస అల్పపీడనం
ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం ప్రస్తుతం క్రమంగా బలహీనపడే దశలో ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రానున్న రెండు రోజుల్లో ఇది మరింత బలహీనపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. దీని ప్రభావం ప్రధానంగా ఉత్తర కోస్తాంధ్రపై కనిపించే అవకాశం ఉందట... అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.
అల్పపీడనం బలహీనపడినంత మాత్రాన బంగాళాఖాతంలో వాతావరణం పూర్తిగా ప్రశాంతంగా మారుతుందని చెప్పలేం. సముద్రంపై తేమ, గాలుల దిశ, ఉపరితల ఆవర్తనాలు వంటివి కూడా వర్షాలకు కారణమవుతాయి. అందుకే వచ్చే కొన్ని రోజుల్లో కోస్తాంధ్రలో చెదురుమదురు వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
సెప్టెంబర్ 10న మరో ఆవర్తనం, అల్పపీడనం
ఇక వాతావరణ శాఖ అంచనాల్లో మరో ఆసక్తికరమైన పరిణామం కనిపిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 10 తర్వాత వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో మరో ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అంచనా. ఈ ఆవర్తనం అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో బలపడితే తదుపరి అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే ఆవర్తనం ఏర్పడటం, అది తప్పనిసరిగా అల్పపీడనంగా మారడం రెండూ ఒకటే కాదు. సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత, గాలుల సమ్మేళనం, పైస్థాయి వాయు ప్రసరణ వంటి అనేక అంశాలపై దాని తీవ్రత ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి సెప్టెంబర్ 10 తర్వాత పరిస్థితిని IMD విడుదల చేసే తాజా బులెటిన్ల ఆధారంగా గమనించాల్సి ఉంటుంది.
ఏపీలో నేడు, రేపు వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెప్టెంబర్ 5 నుంచి 8 వరకు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వాతావరణంతో పాటు బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని IMD అమరావతి కేంద్రం హెచ్చరించింది. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ రెండింటికీ ఈ సమయంలో ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలుల సూచన ఉంది. సెప్టెంబర్ 9, 10 తేదీలకు మాత్రం ఈ ప్రత్యేక హెచ్చరిక కొనసాగడం లేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారి ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిడుగులు పడే సమయంలో ప్రజలు చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, బహిరంగ ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
APSDMA సూచనల ప్రకారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. వర్షం కంటే ఈదురుగాలుల సమయంలోనే చెట్లు, విద్యుత్ తీగలు, తాత్కాలిక నిర్మాణాల విషయంలో ఎక్కువ ప్రమాదం ఉండొచ్చు. ఇక రైతులు పంటల పరిస్థితిని గమనించాలి. పొలాల్లో కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలు ఉంటే స్థానిక వాతావరణ సూచనలకు అనుగుణంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పశువులను కూడా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కాకుండా సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉంచడం మంచిది.
తెలంగాణలో ఉక్కపోత.. వర్షాలకు తాత్కాలిక విరామం?
తెలంగాణలో మాత్రం పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా ఉంది. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం సెప్టెంబర్ 4న జారీ చేసిన హెచ్చరిక ప్రకారం... సెప్టెంబర్ 5 నుంచి 10 వరకు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక వర్ష హెచ్చరిక లేదు. దీంతో రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ప్రస్తుతం కనిపించడం లేదు. అయితే వర్ష హెచ్చరిక లేకపోవడం అంటే అసలు వర్షాలే ఉండవని కాదు. స్థానికంగా ఏర్పడే మేఘాలు, తేమ, ఉష్ణోగ్రతల వ్యత్యాసాల కారణంగా అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
మరోవైపు మేఘావృత పరిస్థితులు తగ్గిన తర్వాత పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వర్షాల తర్వాత గాలిలో తేమ అధికంగా ఉంటే ఉష్ణోగ్రత పెద్దగా పెరగకపోయినా ఉక్కపోత మాత్రం ఎక్కువగా అనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే సమయంలో ఉదయం, మధ్యాహ్నం వేడి-తేమ పరిస్థితులు ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
సెప్టెంబర్ 12 తర్వాతే వర్షాలు?
సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో తెలంగాణ, రాయలసీమ, ఆంధ్రప్రదేశ్, అంతర్గత కర్ణాటక ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పెరిగే అవకాశం ఉందనే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకంగా సెప్టెంబర్ 12 తర్వాత ఎగువ వాయు ప్రసరణలు, ద్రోణి వంటి వ్యవస్థలు అనుకూలంగా మారితే స్థానికంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు ఏర్పడవచ్చు. అయితే ఇవి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకేసారి కురిసే వర్షాలు కాకుండా.. ప్రాంతాల వారీగా, చెదురుమదురుగా నమోదయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
నేడు ఈ జిల్లాలకు వర్షసూచన
తెలంగాణలో ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లో వర్షాల అవకాశాలు కొంత ఎక్కువగా ఉండవచ్చని అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో అడవులు, కొండ ప్రాంతాలు, వాగులు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఉరుములతో కూడిన వర్షాల సమయంలో ప్రజలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా పిడుగులు పడే సమయంలో పొలాల్లో, చెట్ల కింద, నీటి వనరుల సమీపంలో ఉండకూడదు.
ఢిల్లీలో భారీ వర్షాలతో బీభత్సం
ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీని కూడా భారీ వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్లో భారీ వర్షాల కారణంగా రహదారులపై నీరు నిలిచిపోవడం, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కావడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. IMD సెప్టెంబర్ 5, 6 తేదీల్లో హర్యానా-చండీగఢ్-ఢిల్లీ ప్రాంతానికి భారీ వర్ష హెచ్చరిక జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 7 నుంచి ఈ ప్రత్యేక హెచ్చరిక లేదు.
సెప్టెంబర్లో నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం పూర్తిగా ముగిసిపోదు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనాలు, ద్రోణులు, ఉపరితల ఆవర్తనాలు ఏర్పడుతూ వర్షాలను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా బంగాళాఖాతం ఈ సమయంలో చురుకుగా ఉంటే తూర్పు, మధ్య, దక్షిణ భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షాల పరిస్థితులు మారుతూ ఉంటాయి.
ఒక వాతావరణ వ్యవస్థ బలహీనపడిన వెంటనే మరో వ్యవస్థ ఏర్పడే అవకాశం ఉండటంతో సెప్టెంబర్ నెలలో వాతావరణాన్ని రోజువారీగా పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా రైతులు పంటల కోత, ఎరువుల వినియోగం, పురుగుమందుల పిచికారీ వంటి వ్యవసాయ పనులను స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలి.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
మొత్తంగా చూస్తే.. ప్రస్తుతం ఉత్తర బంగాళాఖాతంలోని అల్పపీడనం బలహీనపడుతున్నప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన వాతావరణం కొనసాగనుంది. సెప్టెంబర్ 10 ప్రాంతంలో బంగాళాఖాతంలో మరో ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉండటంతో ఆ తర్వాతి వాతావరణంపై ఆసక్తి నెలకొంది.
తెలంగాణలో సెప్టెంబర్ 5 నుంచి 10 వరకు భారీ వర్ష హెచ్చరిక లేకపోయినా, ఉక్కపోత పరిస్థితులు పెరగవచ్చు. సెప్టెంబర్ 12 తర్వాత వర్షాలు పెరిగే అవకాశాలపై ప్రస్తుతం కొన్ని దీర్ఘకాలిక అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ.. ఆ సమయానికి దగ్గరగా వచ్చే IMD తాజా బులెటిన్లే తుది సూచనగా పరిగణించాలి.
ప్రజలు పిడుగులు, ఈదురుగాలుల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రైతులు కూడా వాతావరణ మార్పులను గమనిస్తూ వ్యవసాయ పనులను చేపట్టడం మంచిది.