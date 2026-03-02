MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

బాబు మాకు 5గురు పిల్లలున్నారు Pension మీదే బతకమంటున్నారు: CM Chandrababu

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 02 2026, 04:26 PM IST
Share this Video

రాష్ట్రంలోని పెన్షనర్ల కుటుంబ పరిస్థితులను స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. పేదల సంక్షేమం, సామాజిక భద్రతపై ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు, పెన్షన్ పథకాల అమలు, ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంపై సీఎం ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. పేదల సేవలో ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరోసారి స్పష్టం చేశారు.

Related Video

K. Vijayanand Appointed as CM Ex-Officio Special Chief Secretary | CM Office | Asianet News Telugu
Now Playing
K. Vijayanand Appointed as CM Ex-Officio Special Chief Secretary | CM Office | Asianet News Telugu
బాబు మాకు 5గురు పిల్లలున్నారు Pension మీదే బతకమంటున్నారు: CM Chandrababu | TDP | Asianet News Telugu
Now Playing
బాబు మాకు 5గురు పిల్లలున్నారు Pension మీదే బతకమంటున్నారు: CM Chandrababu | TDP | Asianet News Telugu
Supreme Court Chief Justice Surya Kant: అమరావతిలో జస్టిస్ సిటీ: సీజేఐ సూర్యకాంత్ | Asianet Telugu
Now Playing
Supreme Court Chief Justice Surya Kant: అమరావతిలో జస్టిస్ సిటీ: సీజేఐ సూర్యకాంత్ | Asianet Telugu
AP Food Commission Chairman: ఈ చిన్నారి మాటలకి ఫుడ్ కమీషన్ చైర్మన్ ఫిదా| Asianet News Telugu
Now Playing
AP Food Commission Chairman: ఈ చిన్నారి మాటలకి ఫుడ్ కమీషన్ చైర్మన్ ఫిదా| Asianet News Telugu
CM Chandrababu on Amaravati Justice City: అమరావతిలో నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ | Asianet News Telugu
Now Playing
CM Chandrababu on Amaravati Justice City: అమరావతిలో నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ | Asianet News Telugu
Kodali Nani Pressmeet: మీ ఎర్ర బుక్కులకి భయపడేది లేదు: కొడాలి నాని| Asianet News Telugu
Now Playing
Kodali Nani Pressmeet: మీ ఎర్ర బుక్కులకి భయపడేది లేదు: కొడాలి నాని| Asianet News Telugu
Sajjala Ramakrishna REddy Pressmeet: మీ ఆటలు సాగవు సజ్జల స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్| Asianet News Telugu
Now Playing
Sajjala Ramakrishna REddy Pressmeet: మీ ఆటలు సాగవు సజ్జల స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్| Asianet News Telugu
Chief Justice of India Justice Surya Kant Visits Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో జస్టిస్ సూర్యకాంత్
Now Playing
Chief Justice of India Justice Surya Kant Visits Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో జస్టిస్ సూర్యకాంత్
Bhumana Karunakar Reddy Comments on BR Naidu: బీఆర్ నాయుడుపై భూమన సెటైర్లు| Asianet News Telugu
Now Playing
Bhumana Karunakar Reddy Comments on BR Naidu: బీఆర్ నాయుడుపై భూమన సెటైర్లు| Asianet News Telugu
Pawan Kalyan Visits Kakinada GGH Firecracker Blast Victims | Asianet News Telugu
Now Playing
Pawan Kalyan Visits Kakinada GGH Firecracker Blast Victims | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Saraswathi Movie Pre-Release Event: రాధికపై శరత్ కుమార్ మొదటి భార్య కామెంట్స్ | Asianet Telugu
04:27
Now Playing
Saraswathi Movie Pre-Release Event: రాధికపై శరత్ కుమార్ మొదటి భార్య కామెంట్స్ | Asianet Telugu
Rakasa Movie Teaser Launch Event: రిపోర్టర్ కి అదిరిపోయే ఆన్సర్ ఇచ్చిన సంగీత్ శోభన్| Asianet Telugu
38:15
Now Playing
Rakasa Movie Teaser Launch Event: రిపోర్టర్ కి అదిరిపోయే ఆన్సర్ ఇచ్చిన సంగీత్ శోభన్| Asianet Telugu
Vijay Deverakonda & Rashmika Mandanna: హైదరాబాద్ లో విజయ్ రష్మిక | Wedding | Asianet News Telugu
05:07
Now Playing
Vijay Deverakonda & Rashmika Mandanna: హైదరాబాద్ లో విజయ్ రష్మిక | Wedding | Asianet News Telugu
Vijay Rashmika: సీక్రెట్ లవ్..పెళ్లి ఎనౌన్స్ చేసిన విరోష్ | Wedding of Virosh | Asianet News Telugu
02:45
Now Playing
Vijay Rashmika: సీక్రెట్ లవ్..పెళ్లి ఎనౌన్స్ చేసిన విరోష్ | Wedding of Virosh | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

T20 World Cup 2026లో IND vs WI: విండీస్ పై భారత్ విక్టరీ సంబరాల్లో ఫ్యాన్స్| Asianet News Telugu
06:55
Now Playing
T20 World Cup 2026లో IND vs WI: విండీస్ పై భారత్ విక్టరీ సంబరాల్లో ఫ్యాన్స్| Asianet News Telugu
Sanju Samson 97: Kohli రికార్డు బ్రేక్ చేసిన సంజూ | IND vs WI T20 World Cup 2026 | Asianet Telugu
06:49
Now Playing
Sanju Samson 97: Kohli రికార్డు బ్రేక్ చేసిన సంజూ | IND vs WI T20 World Cup 2026 | Asianet Telugu
Sanju Samson 97 Secret: రోహిత్, కోహ్లీ స్ఫూర్తితో మాస్ ఇన్నింగ్స్ | IND vs WI T20 World Cup 2026
05:30
Now Playing
Sanju Samson 97 Secret: రోహిత్, కోహ్లీ స్ఫూర్తితో మాస్ ఇన్నింగ్స్ | IND vs WI T20 World Cup 2026
Sanju Samson మాస్ ఇన్నింగ్స్ | IND vs WI T20 World Cup 2026 | Asianet News Telugu
06:30
Now Playing
Sanju Samson మాస్ ఇన్నింగ్స్ | IND vs WI T20 World Cup 2026 | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu
04:45
Now Playing
Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu
టాయిలెట్‌లో ఈ తప్పులు అసలు చేయకండి | Dr Pemmasani Ratna | Asianet News Telugu
11:23
Now Playing
టాయిలెట్‌లో ఈ తప్పులు అసలు చేయకండి | Dr Pemmasani Ratna | Asianet News Telugu
Gold & Silver Prices Skyrocket Amid US–Iran Tensions | Hyderabad Gold Rates Today March 1 Update
02:06
Now Playing
Gold & Silver Prices Skyrocket Amid US–Iran Tensions | Hyderabad Gold Rates Today March 1 Update

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్