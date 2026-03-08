MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Abhishek Sharma, Sanju Samson Powerplay Storm vs NZ: ఉతికి ఆరేసిన అభిషేక్, సంజూ

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 08 2026, 10:36 PM IST
Share this Video

అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో భారత్ చరిత్ర సృష్టించింది. ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో తలపడుతున్న టీమిండియా, పవర్‌ప్లే ఓవర్లలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో చెలరేగిపోయింది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ ఆరంభం నుంచే కివీస్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడి, పవర్‌ప్లే ముగిసేసరికి వికెట్ నష్టపోకుండా 92 పరుగులు సాధించారు. ఇది టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక పవర్‌ప్లే స్కోరుగా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.

Related Video

Sanju Samson Fans: సంజూ చేటా సూపర్ ఇన్నింగ్స్.. అభిమానుల సంబరాలు | Asianet News Telugu
Now Playing
Sanju Samson Fans: సంజూ చేటా సూపర్ ఇన్నింగ్స్.. అభిమానుల సంబరాలు | Asianet News Telugu
Abhishek Sharma, Sanju Samson Powerplay Storm vs NZ: ఉతికి ఆరేసిన అభిషేక్, సంజూ | Asianet Telugu
Now Playing
Abhishek Sharma, Sanju Samson Powerplay Storm vs NZ: ఉతికి ఆరేసిన అభిషేక్, సంజూ | Asianet Telugu
India vs New Zealand T20 Final 2026: స్టేడియంకి చేరుకున్న భారత్ ఆటగాళ్లు| Asianet News Telugu
Now Playing
India vs New Zealand T20 Final 2026: స్టేడియంకి చేరుకున్న భారత్ ఆటగాళ్లు| Asianet News Telugu
India vs New Zealand Final: ఫైనల్లో భారత్ గెలవాలనిప్రయాగ్ రాజ్ లో ప్రత్యేక పూజలు | Asianet Telugu
Now Playing
India vs New Zealand Final: ఫైనల్లో భారత్ గెలవాలనిప్రయాగ్ రాజ్ లో ప్రత్యేక పూజలు | Asianet Telugu
Jacob Bethell Storm in T20 World Cup 2026 | 105 Runs vs India | Team India Scared for a Moment!
Now Playing
Jacob Bethell Storm in T20 World Cup 2026 | 105 Runs vs India | Team India Scared for a Moment!
India Beat England by 7 Runs in Semi Final: ఒక్క క్యాచ్ మ్యాచ్‌నే మార్చేసింది | Asianet News Telugu
Now Playing
India Beat England by 7 Runs in Semi Final: ఒక్క క్యాచ్ మ్యాచ్‌నే మార్చేసింది | Asianet News Telugu
IND vs ENG Semi Final 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్ హిస్టరీనే తిరగరాసిన భారత్| Asianet News Telugu
Now Playing
IND vs ENG Semi Final 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్ హిస్టరీనే తిరగరాసిన భారత్| Asianet News Telugu
India VS England: ముంబైలో భారత్ జైత్రయాత్ర.. ఉత్కంఠ పోరులో ఇంగ్లాండ్ ఖేల్ ఖతం| Asianet News Telugu
Now Playing
India VS England: ముంబైలో భారత్ జైత్రయాత్ర.. ఉత్కంఠ పోరులో ఇంగ్లాండ్ ఖేల్ ఖతం| Asianet News Telugu
IND vs ENG Semi Final 2026: వాంఖడే స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్ ను చెడుగుడు ఆడుకున్న సంజూ | Asianet Telugu
Now Playing
IND vs ENG Semi Final 2026: వాంఖడే స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్ ను చెడుగుడు ఆడుకున్న సంజూ | Asianet Telugu
Team India Enters T20 World Cup Final: ఇంగ్లాండ్ జట్టుకి చుక్కలు చూపించిన భారత్| Asianet News Telugu
Now Playing
Team India Enters T20 World Cup Final: ఇంగ్లాండ్ జట్టుకి చుక్కలు చూపించిన భారత్| Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Jr NTR Grand Arrival at KIMS: వాళ్ళ వల్లే నేను బ్రతికాను ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ స్పీచ్| Asianet Telugu
15:34
Now Playing
Jr NTR Grand Arrival at KIMS: వాళ్ళ వల్లే నేను బ్రతికాను ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ స్పీచ్| Asianet Telugu
Naga Chaitanya Speech at Vrushakarma Glimpse Launch Event | New Movie | Asianet News Telugu
05:09
Now Playing
Naga Chaitanya Speech at Vrushakarma Glimpse Launch Event | New Movie | Asianet News Telugu
Director Karthik Dandu Speech at Naga Chaitanya Vrushakarma Glimpse Launch | Asianet News Telugu
05:59
Now Playing
Director Karthik Dandu Speech at Naga Chaitanya Vrushakarma Glimpse Launch | Asianet News Telugu
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: వైభవంగా విజయ్-రష్మిక రిసెప్షన్| Asianet Telugu
20:31
Now Playing
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: వైభవంగా విజయ్-రష్మిక రిసెప్షన్| Asianet Telugu

స్పోర్ట్స్

Sanju Samson Fans: సంజూ చేటా సూపర్ ఇన్నింగ్స్.. అభిమానుల సంబరాలు | Asianet News Telugu
02:57
Now Playing
Sanju Samson Fans: సంజూ చేటా సూపర్ ఇన్నింగ్స్.. అభిమానుల సంబరాలు | Asianet News Telugu
Abhishek Sharma, Sanju Samson Powerplay Storm vs NZ: ఉతికి ఆరేసిన అభిషేక్, సంజూ | Asianet Telugu
06:17
Now Playing
Abhishek Sharma, Sanju Samson Powerplay Storm vs NZ: ఉతికి ఆరేసిన అభిషేక్, సంజూ | Asianet Telugu
India vs New Zealand T20 Final 2026: స్టేడియంకి చేరుకున్న భారత్ ఆటగాళ్లు| Asianet News Telugu
07:43
Now Playing
India vs New Zealand T20 Final 2026: స్టేడియంకి చేరుకున్న భారత్ ఆటగాళ్లు| Asianet News Telugu
India vs New Zealand Final: ఫైనల్లో భారత్ గెలవాలనిప్రయాగ్ రాజ్ లో ప్రత్యేక పూజలు | Asianet Telugu
05:52
Now Playing
India vs New Zealand Final: ఫైనల్లో భారత్ గెలవాలనిప్రయాగ్ రాజ్ లో ప్రత్యేక పూజలు | Asianet Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Gold Price Shock Today: ₹2300 Jump! 22K Gold Hits ₹1.5 Lakh | Hyderabad Gold Rates| Asianet Telugu
03:45
Now Playing
Gold Price Shock Today: ₹2300 Jump! 22K Gold Hits ₹1.5 Lakh | Hyderabad Gold Rates| Asianet Telugu
Gold Rate Update: గోల్డ్ ధరలు క్రాష్...5 రోజులుగా ఇంత పతనమా? | 07march2026 | Asianet News Telugu
03:01
Now Playing
Gold Rate Update: గోల్డ్ ధరలు క్రాష్...5 రోజులుగా ఇంత పతనమా? | 07march2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu
02:58
Now Playing
Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్