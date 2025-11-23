MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Upendra Speech: థియేటర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కాలర్ ఎగరేసుకొని వస్తారు

Galam Venkata Rao
Published : Nov 23 2025, 09:15 PM IST
Share this Video

ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా గ్రాండ్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్‌లో "ఈ సినిమా మీరు చూసి థియేటర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కాలర్ ఎగరేసుకొని వస్తారు.. ఇది నేను సినిమా చూసి చెప్తున్న" అన్నారు ఉపేంద్ర.

Related Video

Upendra Speech: థియేటర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కాలర్ ఎగరేసుకొని వస్తారు | Asianet News Telugu
Now Playing
Upendra Speech: థియేటర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కాలర్ ఎగరేసుకొని వస్తారు | Asianet News Telugu
Ram Pothineni Speech: ఈ హీరోయిన్ అంటే భయపడ్డాను రామ్ పోతినేని సూపర్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Ram Pothineni Speech: ఈ హీరోయిన్ అంటే భయపడ్డాను రామ్ పోతినేని సూపర్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
Music Director Ramana Gogula: రమణగోగుల ఆస్ట్రేలియా టూర్ ప్రత్యేక ప్రెస్ మీట్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Music Director Ramana Gogula: రమణగోగుల ఆస్ట్రేలియా టూర్ ప్రత్యేక ప్రెస్ మీట్ | Asianet News Telugu
Jagapathi Babu Interview About Anantha Movie | Sri Sathya Sai Baba | Cinema | Asianet News Telugu
Now Playing
Jagapathi Babu Interview About Anantha Movie | Sri Sathya Sai Baba | Cinema | Asianet News Telugu
Director Sukumar Speech on Raj Tarun Paanch Minar Movie | Tollywood Cinema | Asianet News Telugu
Now Playing
Director Sukumar Speech on Raj Tarun Paanch Minar Movie | Tollywood Cinema | Asianet News Telugu
Shivarajkumar Speech: బాలయ్య నేను ఒకటే ఫ్యామిలీ శివరాజ్ కుమార్ ఎమోషనల్| Asianet News Telugu
Now Playing
Shivarajkumar Speech: బాలయ్య నేను ఒకటే ఫ్యామిలీ శివరాజ్ కుమార్ ఎమోషనల్| Asianet News Telugu
Samyuktha Menon Speech: బాలయ్యతో ఆ సీన్లు.. సంయుక్త మీనన్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Samyuktha Menon Speech: బాలయ్యతో ఆ సీన్లు.. సంయుక్త మీనన్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
Aadhi Pinisetty Speech: ట్రైలర్ చూసాక దిమ్మ తిరిగింది ఆది పినిశెట్టి స్పీచ్| Asianet News Telugu
Now Playing
Aadhi Pinisetty Speech: ట్రైలర్ చూసాక దిమ్మ తిరిగింది ఆది పినిశెట్టి స్పీచ్| Asianet News Telugu
Boyapati Sreenu Speech: అభిమానులు అంటే ప్రాణం బోయపాటి సూపర్ స్పీచ్| Asianet News Telugu
Now Playing
Boyapati Sreenu Speech: అభిమానులు అంటే ప్రాణం బోయపాటి సూపర్ స్పీచ్| Asianet News Telugu
Balayya Speech Akhanda 2 Trailer Launch Event: బాలయ్య స్పీచ్ కి పూనకాలు పక్కా | Asianet News Telugu
Now Playing
Balayya Speech Akhanda 2 Trailer Launch Event: బాలయ్య స్పీచ్ కి పూనకాలు పక్కా | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Upendra Speech: థియేటర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కాలర్ ఎగరేసుకొని వస్తారు | Asianet News Telugu
02:26
Now Playing
Upendra Speech: థియేటర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కాలర్ ఎగరేసుకొని వస్తారు | Asianet News Telugu
Ram Pothineni Speech: ఈ హీరోయిన్ అంటే భయపడ్డాను రామ్ పోతినేని సూపర్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
08:41
Now Playing
Ram Pothineni Speech: ఈ హీరోయిన్ అంటే భయపడ్డాను రామ్ పోతినేని సూపర్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
Music Director Ramana Gogula: రమణగోగుల ఆస్ట్రేలియా టూర్ ప్రత్యేక ప్రెస్ మీట్ | Asianet News Telugu
26:44
Now Playing
Music Director Ramana Gogula: రమణగోగుల ఆస్ట్రేలియా టూర్ ప్రత్యేక ప్రెస్ మీట్ | Asianet News Telugu
Jagapathi Babu Interview About Anantha Movie | Sri Sathya Sai Baba | Cinema | Asianet News Telugu
07:02
Now Playing
Jagapathi Babu Interview About Anantha Movie | Sri Sathya Sai Baba | Cinema | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
03:15
Now Playing
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu
Now Playing
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu
IPL 2025: ప్రియాంశ్ ఆర్య సెంచ‌రీ విధ్వంసం | Panjab Kings | Asianet News Telugu
Now Playing
IPL 2025: ప్రియాంశ్ ఆర్య సెంచ‌రీ విధ్వంసం | Panjab Kings | Asianet News Telugu
SRH Leaving Hyderabad: విశాఖకు సన్ రైజర్స్.. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆహ్వానం | Asianet News Telugu
Now Playing
SRH Leaving Hyderabad: విశాఖకు సన్ రైజర్స్.. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆహ్వానం | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Now Playing
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
Now Playing
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
Now Playing
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్