Samantha Wedding : ఎవరీ రాజు నిడుమోరు? సమంత అతన్నే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది?| Asianet News Telugu

Samantha Wedding : ఎవరీ రాజు నిడుమోరు? సమంత అతన్నే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది?

Galam Venkata Rao
Published : Dec 01 2025, 07:00 PM IST
సమంత మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంది. కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్న ఆమె.. రాజ్ నిడిమోరుని ఎట్టకేలకు వివాహం చేసుకుంది. కోయంబత్తూర్ లో వీరి పెళ్లి ప్రైవేట్ వేడుకగా జరిగింది. కాగా, అభిమానులు సమంతకి శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.

