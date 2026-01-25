MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Megastar Chiranjeevi Speech: ఒక్క పైసా కూడా నేను ఇవ్వలేదు కూతురుపై చిరు కామెంట్స్

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 26 2026, 12:01 AM IST
Share this Video

మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్, నయనతార ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన “మన శంకరవారప్రసాద్ గారు” సినిమా ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచిన సందర్భంగా ఘనంగా నిర్వహించిన సెలబ్రేషన్స్ ఈవెంట్.

Related Video

Victory Venkatesh Entry: మన శంకరవారప్రసాద్ గారు ఈవెంట్లో వెంకీ గ్రాండ్ ఎంట్రీ| Asianet News Telugu
Now Playing
Victory Venkatesh Entry: మన శంకరవారప్రసాద్ గారు ఈవెంట్లో వెంకీ గ్రాండ్ ఎంట్రీ| Asianet News Telugu
Megastar Chiranjeevi Gifts Range Rover to Director Anil Ravipudi | Asianet News Telugu
Now Playing
Megastar Chiranjeevi Gifts Range Rover to Director Anil Ravipudi | Asianet News Telugu
Victory Venkatesh Speech: వెంకీ, అనిల్ రావిపూడి స్టేజిపై సెటైర్లు | Asianet News Telugu
Now Playing
Victory Venkatesh Speech: వెంకీ, అనిల్ రావిపూడి స్టేజిపై సెటైర్లు | Asianet News Telugu
Megastar Chiranjeevi Funny Speech: చిరంజీవి పంచ్ లకి సభ మొత్తం నవ్వులే నవ్వులు| Asianet News Telugu
Now Playing
Megastar Chiranjeevi Funny Speech: చిరంజీవి పంచ్ లకి సభ మొత్తం నవ్వులే నవ్వులు| Asianet News Telugu
Megastar Chiranjeevi Speech: ఒక్క పైసా కూడా నేను ఇవ్వలేదు కూతురుపై చిరు కామెంట్స్| Asianet Telugu
Now Playing
Megastar Chiranjeevi Speech: ఒక్క పైసా కూడా నేను ఇవ్వలేదు కూతురుపై చిరు కామెంట్స్| Asianet Telugu
Megastar Chiranjeevi Speech: సంక్రాంతికి రాజాసాబ్ తప్ప అన్నీ సినిమాలు హిట్: చిరు | Asianet Telugu
Now Playing
Megastar Chiranjeevi Speech: సంక్రాంతికి రాజాసాబ్ తప్ప అన్నీ సినిమాలు హిట్: చిరు | Asianet Telugu
Megastar Chiranjeevi Speech: మన ఇండస్ట్రీ ఫ్యూచర్ అనిల్ చిరు పవర్ ఫుల్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Megastar Chiranjeevi Speech: మన ఇండస్ట్రీ ఫ్యూచర్ అనిల్ చిరు పవర్ ఫుల్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
Director Anil Ravipudi Speech: అనిల్ రావిపూడి పంచ్ లకిపడి పడి నవ్విన చిరు, వెంకీ | Asianet Telugu
Now Playing
Director Anil Ravipudi Speech: అనిల్ రావిపూడి పంచ్ లకిపడి పడి నవ్విన చిరు, వెంకీ | Asianet Telugu
Lyricist Anantha Sriram Speech: స్టేజి పై అనంత్ శ్రీరామ్ పంచ్ లు | Asianet Telugu
Now Playing
Lyricist Anantha Sriram Speech: స్టేజి పై అనంత్ శ్రీరామ్ పంచ్ లు | Asianet Telugu
చాయ్ వాలా PM అయ్యిండు: Niloufer Babu Rao Supeer Speech | Chaiwala Song Launch | Asianet News Telugu
Now Playing
చాయ్ వాలా PM అయ్యిండు: Niloufer Babu Rao Supeer Speech | Chaiwala Song Launch | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Victory Venkatesh Entry: మన శంకరవారప్రసాద్ గారు ఈవెంట్లో వెంకీ గ్రాండ్ ఎంట్రీ| Asianet News Telugu
02:29
Now Playing
Victory Venkatesh Entry: మన శంకరవారప్రసాద్ గారు ఈవెంట్లో వెంకీ గ్రాండ్ ఎంట్రీ| Asianet News Telugu
Megastar Chiranjeevi Gifts Range Rover to Director Anil Ravipudi | Asianet News Telugu
02:21
Now Playing
Megastar Chiranjeevi Gifts Range Rover to Director Anil Ravipudi | Asianet News Telugu
Victory Venkatesh Speech: వెంకీ, అనిల్ రావిపూడి స్టేజిపై సెటైర్లు | Asianet News Telugu
05:20
Now Playing
Victory Venkatesh Speech: వెంకీ, అనిల్ రావిపూడి స్టేజిపై సెటైర్లు | Asianet News Telugu
Megastar Chiranjeevi Funny Speech: చిరంజీవి పంచ్ లకి సభ మొత్తం నవ్వులే నవ్వులు| Asianet News Telugu
12:50
Now Playing
Megastar Chiranjeevi Funny Speech: చిరంజీవి పంచ్ లకి సభ మొత్తం నవ్వులే నవ్వులు| Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

Virat Kohli, Kuldeep Yadav Darshan at Mahakaleshwar Temple | Ujjain | Asianet News Telugu
10:33
Now Playing
Virat Kohli, Kuldeep Yadav Darshan at Mahakaleshwar Temple | Ujjain | Asianet News Telugu
Team India Cricket Schedule 2026: 2026లో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే | Asianet News Telugu
04:02
Now Playing
Team India Cricket Schedule 2026: 2026లో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే | Asianet News Telugu
Indian Blind Womens Cricket Team Karuna Kumari | Grand Welcome at Vijayawada | Asianet News Telugu
21:29
Now Playing
Indian Blind Womens Cricket Team Karuna Kumari | Grand Welcome at Vijayawada | Asianet News Telugu
Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu
03:15
Now Playing
Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Now Playing
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
Now Playing
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
Now Playing
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్