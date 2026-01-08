Actor Dhanush Spotted at Mumbai Airport | Dhanush Simplicity | Fans Selfies | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Actor Dhanush Spotted at Mumbai Airport

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 08 2026, 12:25 PM IST
ముంబై (మహారాష్ట్ర)లోని విమానాశ్రయంలో ప్రముఖ నటుడు ధనుష్ సింపుల్ లుక్‌లో కనిపించారు. ముంబై నుంచి ప్రయాణిస్తున్న సందర్భంగా ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో అభిమానులు, మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించారు.

