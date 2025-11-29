Balayya on Yogi Adityanath: మా ట్రైలర్ చూసి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఏమన్నారో తెలుసా? | Asianet News Telugu

Balayya on Yogi Adityanath: మా ట్రైలర్ చూసి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఏమన్నారో తెలుసా?
సినీ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ తాజాగా తన సినిమా ట్రైలర్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మా Akhanda2 Tnaandavam ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఏమన్నారో వెల్లడిస్తూ బాలయ్య చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
06:26
Now Playing
05:26
Now Playing
04:23
Now Playing
స్పోర్ట్స్
03:15
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing