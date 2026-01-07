South Central Railway Announces Special Trains for Sankranthi 2026 | Pongal | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

South Central Railway Announces Special Trains for Sankranthi 2026

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 07 2026, 11:20 PM IST
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీ భారీగా పెరగనున్న నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక తదితర రాష్ట్రాలకు ప్రధాన మార్గాల్లో నడవనున్నాయి. ముందస్తు టికెట్ బుకింగ్ చేసుకోవాలని రైల్వే అధికారులు ప్రయాణికులకు సూచించారు.

