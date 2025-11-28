MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Surya Vikramaditya Engagement:భట్టికొడుకు నిశ్చితార్థంలో రాజేంద్రప్రసాద్ సందడి

Galam Venkata Rao
Published : Nov 28 2025, 02:06 AM IST
Share this Video

హైదరాబాద్ లో తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క కుమారుడు సూర్య విక్రమాదిత్య–సాక్షి నిశ్చితార్థ వేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. రాజేంద్రప్రసాద్ పాల్గొని కాబోయే దంపతులను ఆశీర్వదించారు.

Related Video

Engagement: భట్టి కొడుకు నిశ్చితార్థంలో కీరవాణి, R.నారాయణమూర్తి, ABN రాధాకృష్ణ | Asianet News Telugu
Now Playing
Engagement: భట్టి కొడుకు నిశ్చితార్థంలో కీరవాణి, R.నారాయణమూర్తి, ABN రాధాకృష్ణ | Asianet News Telugu
Surya Vikramaditya Engagement:భట్టికొడుకు నిశ్చితార్థంలో రాజేంద్రప్రసాద్ సందడి | Asianet News Telugu
Now Playing
Surya Vikramaditya Engagement:భట్టికొడుకు నిశ్చితార్థంలో రాజేంద్రప్రసాద్ సందడి | Asianet News Telugu
Surya Vikramaditya Engagement:భట్టికొడుకు నిశ్చితార్థంలో మల్లారెడ్డి సడన్ఎంట్రీ| Asianet News Telugu
Now Playing
Surya Vikramaditya Engagement:భట్టికొడుకు నిశ్చితార్థంలో మల్లారెడ్డి సడన్ఎంట్రీ| Asianet News Telugu
Vikramaditya Engagement:ఘనంగా భట్టి కొడుకు ఎంగేజ్మెంట్..హాజరైన కాంగ్రెస్ నేతలు | Asianet News Telugu
Now Playing
Vikramaditya Engagement:ఘనంగా భట్టి కొడుకు ఎంగేజ్మెంట్..హాజరైన కాంగ్రెస్ నేతలు | Asianet News Telugu
Surya Vikramaditya Engagement: భట్టి కొడుకు నిశ్చితార్థంలో చిరు, బ్రహ్మీ | Asianet News Telugu
Now Playing
Surya Vikramaditya Engagement: భట్టి కొడుకు నిశ్చితార్థంలో చిరు, బ్రహ్మీ | Asianet News Telugu
Bhatti Vikramarka: ఘనంగా భట్టి కుమారుడి నిశ్చితార్థం హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి, చిరు | Asianet Telugu
Now Playing
Bhatti Vikramarka: ఘనంగా భట్టి కుమారుడి నిశ్చితార్థం హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి, చిరు | Asianet Telugu
Naveen Yadav Oath Taking Ceremony | Grand Swearing-in Event | Jubilee Hills | Asianet News Telugu
Now Playing
Naveen Yadav Oath Taking Ceremony | Grand Swearing-in Event | Jubilee Hills | Asianet News Telugu
Minister Ram Mohan NaiduLaunch Hyderabad Safran Aircraft Engine Services India | Asianet News Telugu
Now Playing
Minister Ram Mohan NaiduLaunch Hyderabad Safran Aircraft Engine Services India | Asianet News Telugu
దేశంలోనే రిచెస్ట్ జిల్లా ఏదో తెలుసా? టాప్‌లో మనమే | India’s Richest Districts List | Asianet Telugu
Now Playing
దేశంలోనే రిచెస్ట్ జిల్లా ఏదో తెలుసా? టాప్‌లో మనమే | India’s Richest Districts List | Asianet Telugu
CM Revanth Reddy Speech: అందెశ్రీ సంతాప సభలో రేవంత్ రెడ్డి ఎమోషనల్ స్పీచ్| Asianet News Telugu
Now Playing
CM Revanth Reddy Speech: అందెశ్రీ సంతాప సభలో రేవంత్ రెడ్డి ఎమోషనల్ స్పీచ్| Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Akhil Raj Emotional Speech: మాట్లాడుతూ తల్లితండ్రులనుకౌగిలించుకొని ఏడ్చేశారు | Asianet News Telugu
11:53
Now Playing
Akhil Raj Emotional Speech: మాట్లాడుతూ తల్లితండ్రులనుకౌగిలించుకొని ఏడ్చేశారు | Asianet News Telugu
Rambai Tejaswi Super Speech | చాట్ చేసిన వాళ్ళందరూ దాన్ని మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు | Asianet News Telugu
08:33
Now Playing
Rambai Tejaswi Super Speech | చాట్ చేసిన వాళ్ళందరూ దాన్ని మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు | Asianet News Telugu
Sambarala Movie Team Visit Warangal Temples | Aadi Saikumar| Archana Iyer | Asianet News Telugu
05:49
Now Playing
Sambarala Movie Team Visit Warangal Temples | Aadi Saikumar| Archana Iyer | Asianet News Telugu
Raju Weds Rambai Movie Interview: అనసూయకి చుక్కలు చూపించిన రాంబాయి| Asianet News Telugu
20:03
Now Playing
Raju Weds Rambai Movie Interview: అనసూయకి చుక్కలు చూపించిన రాంబాయి| Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu
03:15
Now Playing
Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
03:15
Now Playing
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu
Now Playing
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu
IPL 2025: ప్రియాంశ్ ఆర్య సెంచ‌రీ విధ్వంసం | Panjab Kings | Asianet News Telugu
Now Playing
IPL 2025: ప్రియాంశ్ ఆర్య సెంచ‌రీ విధ్వంసం | Panjab Kings | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Now Playing
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
Now Playing
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
Now Playing
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్