President of India Droupadi Murmu Departs from Hakimpet Airport | Hyderabad | Asianet News Telugu

President of India Droupadi Murmu Departs from Hakimpet Airport
హకీంపేట విమానాశ్రయం నుంచి గౌరవ భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము తమ పర్యటన ముగించుకుని బయలుదేరారు. ఈ సందర్భంగా అధికారుల స్వాగతం, భద్రతా ఏర్పాట్లు కట్టుదిట్టంగా నిర్వహించారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన విజయవంతంగా ముగిసింది.
