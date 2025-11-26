Naveen Yadav Oath Taking Ceremony | Grand Swearing-in Event | Jubilee Hills | Asianet News Telugu

Naveen Yadav Oath Taking Ceremony
ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన శ్రీ వి. నవీన్ యాదవ్ అధికారికంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాజకీయ ప్రముఖులు, పార్టీ నేతలు, ప్రజాప్రతినిధులు, అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ప్రజల సేవే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతానని ఈ సందర్భంగా శ్రీ నవీన్ యాదవ్ తెలిపారు.
