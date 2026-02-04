మీరు ఎంత ఎగిరినా... ఈసారి కేసీఆరే సీఎం | Ravula Sridhar Reddy on Revanth Reddy | Asianet News Telugu

మీరు ఎంత ఎగిరినా... ఈసారి కేసీఆరే సీఎం
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ నేత Ravula Sridhar Reddy తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన విమర్శించారు.
