పార్టీ పెడతా: Kalvakuntla Kavitha Sensational Statement | Will Launch NewParty | Asianet News Telugu

పార్టీ పెడతా: Kalvakuntla Kavitha Sensational Statement

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 06 2026, 12:01 PM IST
తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఉద్యమకారులకు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఇసుమంత కూడా గౌరవం దక్కలేదని కవిత తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉద్యమకారులను పక్కన పెట్టి రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం కోసం అవసరమైతే కొత్త పార్టీని స్థాపిస్తానని ఆమె సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

