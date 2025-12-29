అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి పై హరీష్ రావు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు: Telangana Assembly | Asianet News Telugu

అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి పై హరీష్ రావు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు: Telangana Assembly
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బీఆర్ఎస్ నేత హరీష్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పై ఆయన చేసిన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు సభలో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో చూడాలి.
