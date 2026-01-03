Deputy CM Pawan Kalyan Visits Kondagattu Anjaneya Swamy Temple at Telangana | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Deputy CM Pawan Kalyan Visits Kondagattu Anjaneya Swamy Temple at Telangana

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 03 2026, 02:01 PM IST
తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ కొండగట్టు అంజన్న స్వామిని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకున్నారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ప్రార్థించారు. పవన్ కళ్యాణ్ దర్శనానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

