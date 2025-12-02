MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

CM Revanth:ఆనాడు వచ్చినోళ్ళు KCR ని తిట్టారు ఈరోజు రానోళ్లు నన్ను తిడుతున్నారు

Galam Venkata Rao
Published : Dec 02 2025, 10:00 PM IST
Share this Video

హైదరాబాద్‌లో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి భారీ ప్రజాసభ నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో సీఎం కీలక ప్రసంగం చేయగా, వేలాది మంది ప్రజలు హాజరయ్యారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రాజకీయ వేదికలపై చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Related Video

CM Revanth:ఆనాడు వచ్చినోళ్ళు KCR ని తిట్టారు ఈరోజు రానోళ్లు నన్ను తిడుతున్నారు | Asianet News Telugu
Now Playing
CM Revanth:ఆనాడు వచ్చినోళ్ళు KCR ని తిట్టారు ఈరోజు రానోళ్లు నన్ను తిడుతున్నారు | Asianet News Telugu
Telangana Leaders React Pavan Comments: పవన్ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ లీడర్స్ ఫైర్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Telangana Leaders React Pavan Comments: పవన్ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ లీడర్స్ ఫైర్ | Asianet News Telugu
Drunk Woman Creates Ruckus at Midnight| అర్ధరాత్రి మత్తులో యువతి రచ్చ రచ్చ | Asianet News Telugu
Now Playing
Drunk Woman Creates Ruckus at Midnight| అర్ధరాత్రి మత్తులో యువతి రచ్చ రచ్చ | Asianet News Telugu
CM Revanth Reddy Pressmeet: కాలుష్య రహిత నగరంగా హైదరాబాద్: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి| Asianet News Telugu
Now Playing
CM Revanth Reddy Pressmeet: కాలుష్య రహిత నగరంగా హైదరాబాద్: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి| Asianet News Telugu
KA Paul Pressmeet: కేసీఆర్ నా మాట వినలేదు అందుకే ఓడిపోయాడు:KA పాల్ | Asianet News Telugu
Now Playing
KA Paul Pressmeet: కేసీఆర్ నా మాట వినలేదు అందుకే ఓడిపోయాడు:KA పాల్ | Asianet News Telugu
India First Rocket Manufacturing Factory In Hyderabad | Skyroot Infinity Campus| Asianet News Telugu
Now Playing
India First Rocket Manufacturing Factory In Hyderabad | Skyroot Infinity Campus| Asianet News Telugu
Kalvakuntla Kavitha Pressmeet: కాళేశ్వరంతో ఒక్క ఎకరానికి కూడా నీళ్లియ్యలే | Asianet News Telugu
Now Playing
Kalvakuntla Kavitha Pressmeet: కాళేశ్వరంతో ఒక్క ఎకరానికి కూడా నీళ్లియ్యలే | Asianet News Telugu
హైదరాబాద్‌లో రాకెట్ల తయారీ కేంద్రం.. లోపల ఎలా ఉంటుందో చూడండి | Asianet News Telugu
Now Playing
హైదరాబాద్‌లో రాకెట్ల తయారీ కేంద్రం.. లోపల ఎలా ఉంటుందో చూడండి | Asianet News Telugu
Vikramaditya Engagement: భట్టి విక్రమార్క కొడుకు నిశ్చితార్థంలో జగదీశ్ రెడ్డి | Asianet News Telugu
Now Playing
Vikramaditya Engagement: భట్టి విక్రమార్క కొడుకు నిశ్చితార్థంలో జగదీశ్ రెడ్డి | Asianet News Telugu
Vikramaditya Engagement: భట్టి విక్రమార్క కొడుకు నిశ్చితార్థంలో అల్లు అరవింద్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Vikramaditya Engagement: భట్టి విక్రమార్క కొడుకు నిశ్చితార్థంలో అల్లు అరవింద్ | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Actor Nandu Emotional Speech:అందరికీ నేనంటే చిన్నచూపు | Psych Siddhartha Movie | Asianet News Telugu
03:49
Now Playing
Actor Nandu Emotional Speech:అందరికీ నేనంటే చిన్నచూపు | Psych Siddhartha Movie | Asianet News Telugu
Ritika Nayak Ramp Walk: మిరాయి మూవీ తర్వాత రితిక నాయక్ క్యూట్ ర్యాంప్ వాక్ | Asianet News Telugu
08:48
Now Playing
Ritika Nayak Ramp Walk: మిరాయి మూవీ తర్వాత రితిక నాయక్ క్యూట్ ర్యాంప్ వాక్ | Asianet News Telugu
Ananya Nagalla Stunning Ramp Walk: స్టన్నింగ్ లుక్ తో అనన్య నాగళ్ళ ర్యాంప్ వాక్| Asianet News Telugu
12:07
Now Playing
Ananya Nagalla Stunning Ramp Walk: స్టన్నింగ్ లుక్ తో అనన్య నాగళ్ళ ర్యాంప్ వాక్| Asianet News Telugu
Samantha Wedding : ఎవరీ రాజు నిడుమోరు? సమంత అతన్నే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది?| Asianet News Telugu
02:16
Now Playing
Samantha Wedding : ఎవరీ రాజు నిడుమోరు? సమంత అతన్నే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది?| Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

Indian Blind Womens Cricket Team Karuna Kumari | Grand Welcome at Vijayawada | Asianet News Telugu
21:29
Now Playing
Indian Blind Womens Cricket Team Karuna Kumari | Grand Welcome at Vijayawada | Asianet News Telugu
Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu
03:15
Now Playing
Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
03:15
Now Playing
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu
Now Playing
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Now Playing
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
Now Playing
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
Now Playing
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్