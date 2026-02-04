Actor Chiranjeevi: వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే కార్యక్రమంలో చిరు పంచ్ లకి నవ్వులే నవ్వులు | Asianet Telugu

Actor Chiranjeevi: వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే కార్యక్రమంలో చిరు పంచ్ లకి నవ్వులే నవ్వులు
హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే కార్యక్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా క్యాన్సర్ అవగాహనపై కీలక ప్రసంగం చేశారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
03:21
Now Playing
05:26
Now Playing
02:19
Now Playing
స్పోర్ట్స్
01:45
Now Playing
02:17
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
08:40
Now Playing
02:59
Now Playing
02:20
Now Playing
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing