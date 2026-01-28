Murmu Entry: పార్లమెంటుకు గుర్రపు బగ్గీలో రాష్ట్రపతి ముర్ము రాయల్ ఎంట్రీ | Asianet News Telugu

Murmu Entry: పార్లమెంటుకు గుర్రపు బగ్గీలో రాష్ట్రపతి ముర్ము రాయల్ ఎంట్రీ
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని పార్లమెంట్కు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గుర్రపు బగ్గీలో రాయల్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. సంప్రదాయ వైభవం, రాజసిక శైలికి ప్రతీకగా ఈ దృశ్యం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
