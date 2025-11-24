Visakhapatnam Cyclone Alert: ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో వర్షాలు | Weather | Asianet News Telugu

Visakhapatnam Cyclone Alert: ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో వర్షాలు
విశాఖపట్నం Meteorological Cyclone Warning Centre అధికారి జగన్నాథ కుమార్ రాబోయే వారం తుఫాన్ పరిస్థితులపై కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. సముద్రంలో ఏర్పడే వాతావరణ మార్పులు, గాలివేగం, వర్షపాతం అవకాశాలు మరియు తీరప్రాంతాల జాగ్రత్తల గురించి ఈ వీడియోలో స్పష్టం చేశారు.తుఫాన్ పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అధికారిక వ్యవస్థల సూచనలు పాటించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
04:03
Now Playing
03:19
Now Playing
10:57
Now Playing
స్పోర్ట్స్
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing