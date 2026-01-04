Suddala Ashok Teja CITU India Conference: సుద్దాల కొమరం భీముడో పాటకి సభ మొత్తం పూనకాలే | Asianet

Suddala Ashok Teja CITU India Conference: సుద్దాల కొమరం భీముడో పాటకి సభ మొత్తం పూనకాలే
విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సీఐటియు (CITU) 18వ అఖిల భారత మహాసభలో భాగంగా నిర్వహించిన శ్రామిక ఉత్సవ్ – 6వ రోజు కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ కవి, నాయకుడు సుద్దాల అశోక్ తేజ ప్రసంగం ఆకట్టుకుంది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
04:13
Now Playing
04:06
Now Playing
05:59
Now Playing
స్పోర్ట్స్
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing