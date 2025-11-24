Gadikota Srikanth Reddy Comments on Chandrababu | Farmers Issues | Asianet News Telugu

Gadikota Srikanth Reddy Comments on Chandrababu
గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు పాలనపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చేశారు. రైతుల పట్ల ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు, చంద్రబాబు పై చేసిన విమర్శలు, వ్యవసాయ రంగంలో జరుగుతున్న మార్పులు వంటి అంశాలపై ఈ ప్రెస్ మీట్ లో స్పష్టంగా వివరించారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
04:03
Now Playing
03:19
Now Playing
10:57
Now Playing
స్పోర్ట్స్
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing