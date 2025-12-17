MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Vidadala Rajini: మెడిక‌ల్ కాలేజీల ప్రైవేటీక‌ర‌ణ వెనుక భారీ అవినీతి: విడ‌ద‌ల ర‌జ‌ని

Galam Venkata Rao
Published : Dec 17 2025, 07:00 PM IST
మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ వెనుక భారీ అవినీతి దాగి ఉందని మాజీ మంత్రి విడదల రజని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. పీపీపీ పేరుతో విలువైన భూములు, కాలేజీలను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పగించి, జీతాల కోసం ప్రభుత్వమే వందల కోట్ల రూపాయలు చెల్లిస్తోందని విమర్శించారు.

