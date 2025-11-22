President Draupadi Murmu Speech | Sai Baba Birth Celebrations at Puttaparthi| | Asianet News Telugu

President Draupadi Murmu Speech
పుట్టపర్తి లో జరిగిన భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శత జయంతి వేడుకల్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము కీలక ప్రసంగం చేశారు. సేవ, మానవతా విలువలు మరియు సాయిబాబా బోధనల ప్రాముఖ్యతపై ఆమె ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
03:09
Now Playing
02:49
Now Playing
02:09
Now Playing
స్పోర్ట్స్
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing