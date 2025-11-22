President DroupadiMurmu attends SriSathya SaiBaba Birth Centenary Celebrations | Asianet News Telugu

President DroupadiMurmu attends SriSathya SaiBaba Birth Centenary Celebrations
పుట్టపర్తి లో జరిగే భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబా శతజయంతి ఉత్సవాల్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గారికి ఘన స్వాగతం లభించింది. శ్రద్ధా భక్తులతో నిండిన ఈ వేడుకల్లో రాష్ట్రపతి గారు పాల్గొనడం కార్యక్రమానికి మరింత విశిష్టతను తెచ్చింది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
03:09
Now Playing
02:49
Now Playing
02:09
Now Playing
స్పోర్ట్స్
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing