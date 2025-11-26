Pawan Kalyan Powerful Speech: కొబ్బరి రైతుల గొంతుకునవుతా | Palle Panduga 2.0 | Asianet News Telugu

Pawan Kalyan Powerful Speech: కొబ్బరి రైతుల గొంతుకునవుతా
రాజోలు లో జరిగిన పల్లె పండుగ 2.0 కార్యక్రమంలో గౌరవ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కొబ్బరి రైతుల సమస్యలపై గళమెత్తారు. కోనసీమ రైతుల కష్టాలు, ధరల సమస్య, ప్రభుత్వ మద్దతు అంశాలపై ఆయన చేసిన ఈ భావోద్వేగ ప్రసంగం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. రైతులకు భరోసా ఇచ్చిన ఈ స్పీచ్ ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
