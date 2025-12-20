Nara Lokesh Speech Krupa Pranganam Re-Consecration Ceremony in Mangalagiri | Asianet News Telugu

Nara Lokesh Speech Krupa Pranganam Re-Consecration Ceremony in Mangalagiri
మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన కృపా ప్రాంగణం పునఃప్రతిష్ట ఆరాధన కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొని, నిర్వాహకులు మరియు భక్తులతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడారు.ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు సమాజంలో శాంతి, ఐక్యతను పెంపొందిస్తాయని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
31:19
Now Playing
04:47
Now Playing
07:59
Now Playing
స్పోర్ట్స్
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing