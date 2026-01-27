Actress Bhumika on Pawan Kalyan: పవన్ తో నాజర్నీ చాలా స్పెషల్ | Song Launch | Asianet News Telugu

Actress Bhumika on Pawan Kalyan: పవన్ తో నాజర్నీ చాలా స్పెషల్
Euphoria The Film నుంచి “ఎన్నో వసంతాలు” పాట లాంచ్ కార్యక్రమంలో హీరోయిన్ భూమిక చావ్లా ఇచ్చిన హృదయస్పర్శి స్పీచ్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈ ఈవెంట్లో ఆమె సినిమా అనుభవాలు, సంగీతంపై ప్రేమ, టీమ్పై అభినందనలు పంచుకున్నారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
04:54
Now Playing
30:54
Now Playing
01:45
Now Playing
స్పోర్ట్స్
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing