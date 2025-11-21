Nara Bhuvaneshwari Travel in free bus at Kuppam | Kuppam Women Bus Journey | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Nara Bhuvaneshwari Travel in free bus at Kuppam

Galam Venkata Rao
Published : Nov 21 2025, 10:00 PM IST
కుప్పంలో స్థానిక మహిళలతో కలిసి నారా భువనేశ్వరి గారు ఉచిత బస్సులో ప్రయాణించారు. మహిళలతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడిన ఆమె వారి సమస్యలు, అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రజల్లో కలిసిపోయి ప్రయాణించిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

