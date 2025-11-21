Nara Bhuvaneshwari Travel in free bus at Kuppam | Kuppam Women Bus Journey | Asianet News Telugu

Nara Bhuvaneshwari Travel in free bus at Kuppam
కుప్పంలో స్థానిక మహిళలతో కలిసి నారా భువనేశ్వరి గారు ఉచిత బస్సులో ప్రయాణించారు. మహిళలతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడిన ఆమె వారి సమస్యలు, అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రజల్లో కలిసిపోయి ప్రయాణించిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
