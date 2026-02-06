CM Chandrababu Naidu Speech: కర్నూలు జిల్లాలో చంద్రబాబు పవర్ ఫుల్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

CM Chandrababu Naidu Speech: కర్నూలు జిల్లాలో చంద్రబాబు పవర్ ఫుల్ స్పీచ్

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 06 2026, 05:48 PM IST
కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గం కలుగట్లలో నిర్వహించిన ‘మీ భూమి – మీ హక్కు’ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొని రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలను అందించారు. సభలో సీఎం ప్రసంగించి భూ హక్కుల పరిరక్షణపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

