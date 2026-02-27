MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

బాత్రూమ్‌లో బ్రష్ పెడుతున్నారా? బ్రష్ ఎన్ని నెలలకు మార్చాలి? Asianet News Telugu

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 27 2026, 10:20 AM IST
Share this Video

బాత్రూమ్‌లో టూత్‌బ్రష్ పెట్టడం ఆరోగ్యానికి సేఫ్‌నా లేదా ప్రమాదకరమా? ఈ వీడియోలో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. ఆరోగ్య నిపుణులు సూచించిన సరైన పద్ధతులు కూడా తెలుసుకోండి.

Related Video

Gold & Silver Prices Drop | Feb 27 Hyderabad Bullion Market Update | Gold | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold & Silver Prices Drop | Feb 27 Hyderabad Bullion Market Update | Gold | Asianet News Telugu
బాత్రూమ్‌లో బ్రష్ పెడుతున్నారా? బ్రష్ ఎన్ని నెలలకు మార్చాలి? Asianet News Telugu
Now Playing
బాత్రూమ్‌లో బ్రష్ పెడుతున్నారా? బ్రష్ ఎన్ని నెలలకు మార్చాలి? Asianet News Telugu
Punch macaque Japanese Monkey: కోట్లమంది హృదయాల నుగెలుచుకున్న కోతి పిల్ల (పంచ్)| Asianet News Telugu
Now Playing
Punch macaque Japanese Monkey: కోట్లమంది హృదయాల నుగెలుచుకున్న కోతి పిల్ల (పంచ్)| Asianet News Telugu
Gold Rate Today:అమెరికా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో బంగారంపై ఎఫెక్ట్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today:అమెరికా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో బంగారంపై ఎఫెక్ట్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:ఇందుకేనా ధరలు పెరగడం లేదు? అయితే మళ్లీ... | Silver Rate Today | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today:ఇందుకేనా ధరలు పెరగడం లేదు? అయితే మళ్లీ... | Silver Rate Today | Asianet News Telugu
కలలో ఇవి కనిపిస్తే అర్థం ఏంటో తెలుసా? | Dream meaning | Asianet News Telugu
Now Playing
కలలో ఇవి కనిపిస్తే అర్థం ఏంటో తెలుసా? | Dream meaning | Asianet News Telugu
ఈ రాశులవారికి లక్కేలక్కు | Jupiter is strong for these 4 zodiac signs income doubles |Asianet Telugu
Now Playing
ఈ రాశులవారికి లక్కేలక్కు | Jupiter is strong for these 4 zodiac signs income doubles |Asianet Telugu
గోల్డ్, సిల్వర్ ఇంత పతనమా? | Gold | Silver | Rates | Price | Hyderabad | Vizag | Asianet News Telugu
Now Playing
గోల్డ్, సిల్వర్ ఇంత పతనమా? | Gold | Silver | Rates | Price | Hyderabad | Vizag | Asianet News Telugu
Prostate Cancer Awareness | Dr. Ramakrishna Oncologist | World Cancer Day | Asianet News Telugu
Now Playing
Prostate Cancer Awareness | Dr. Ramakrishna Oncologist | World Cancer Day | Asianet News Telugu
అమాంతం పెరిగిన బంగారం ధరలు.. పెళ్లిళ్లపై ఎఫెక్ట్ | Wedding Season | Gold Price | Asianet News Telugu
Now Playing
అమాంతం పెరిగిన బంగారం ధరలు.. పెళ్లిళ్లపై ఎఫెక్ట్ | Wedding Season | Gold Price | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Vijay Rashmika: సీక్రెట్ లవ్..పెళ్లి ఎనౌన్స్ చేసిన విరోష్ | Wedding of Virosh | Asianet News Telugu
02:45
Now Playing
Vijay Rashmika: సీక్రెట్ లవ్..పెళ్లి ఎనౌన్స్ చేసిన విరోష్ | Wedding of Virosh | Asianet News Telugu
Actor Naresh Speech: నరేష్ పంచ్ లకి పడి పడి నవ్విన ఆడియన్స్| Asianet News Telugu
11:54
Now Playing
Actor Naresh Speech: నరేష్ పంచ్ లకి పడి పడి నవ్విన ఆడియన్స్| Asianet News Telugu
Sai Durgha Tej Speech:లిటిల్ హార్ట్స్ ’ సినిమాకునేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్‌ని | Asianet News Telugu
05:17
Now Playing
Sai Durgha Tej Speech:లిటిల్ హార్ట్స్ ’ సినిమాకునేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్‌ని | Asianet News Telugu
Hero Suhas Speech: క్లైమాక్స్‌లో నరేష్ సార్ యాక్టింగ్ ఇరగదీశారు: సుహాస్ | Asianet News Telugu
04:09
Now Playing
Hero Suhas Speech: క్లైమాక్స్‌లో నరేష్ సార్ యాక్టింగ్ ఇరగదీశారు: సుహాస్ | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

Triple Super Over Thriller: Nepal vs Netherlands Creates Rare T20 History | Asianet Telugu
01:40
Now Playing
Triple Super Over Thriller: Nepal vs Netherlands Creates Rare T20 History | Asianet Telugu
India Wins U19 World Cup 2026: దుమ్ములేపిన టీమిండియా, మళ్లీ కప్ కుర్రాళ్లదే | Asianet News Telugu
03:25
Now Playing
India Wins U19 World Cup 2026: దుమ్ములేపిన టీమిండియా, మళ్లీ కప్ కుర్రాళ్లదే | Asianet News Telugu
Vaibhav Suryavanshi Destroys England with 175: సూర్యవంశీ సిక్సర్ల సునామీ| Asianet News Telugu
03:39
Now Playing
Vaibhav Suryavanshi Destroys England with 175: సూర్యవంశీ సిక్సర్ల సునామీ| Asianet News Telugu
History of T20 Cricket: How the Format Began and the First Official Match | Asianet News Telugu
01:45
Now Playing
History of T20 Cricket: How the Format Began and the First Official Match | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Gold & Silver Prices Drop | Feb 27 Hyderabad Bullion Market Update | Gold | Asianet News Telugu
02:38
Now Playing
Gold & Silver Prices Drop | Feb 27 Hyderabad Bullion Market Update | Gold | Asianet News Telugu
బాత్రూమ్‌లో బ్రష్ పెడుతున్నారా? బ్రష్ ఎన్ని నెలలకు మార్చాలి? Asianet News Telugu
05:07
Now Playing
బాత్రూమ్‌లో బ్రష్ పెడుతున్నారా? బ్రష్ ఎన్ని నెలలకు మార్చాలి? Asianet News Telugu
Punch macaque Japanese Monkey: కోట్లమంది హృదయాల నుగెలుచుకున్న కోతి పిల్ల (పంచ్)| Asianet News Telugu
03:29
Now Playing
Punch macaque Japanese Monkey: కోట్లమంది హృదయాల నుగెలుచుకున్న కోతి పిల్ల (పంచ్)| Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్