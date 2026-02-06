Vaibhav Suryavanshi Destroys England with 175: సూర్యవంశీ సిక్సర్ల సునామీ| Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Vaibhav Suryavanshi Destroys England with 175: సూర్యవంశీ సిక్సర్ల సునామీ

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 06 2026, 11:40 PM IST
చెయ్యి చూసావా ఎంత రఫ్‌గా ఉందో.. రఫ్ఫాడిస్తా"... నేను బ్యాట్ పడితే సిక్సర్లు, ఫోర్లే. నిజంగానే బ్యాట్ తో రఫ్ఫాడించేస్తున్నాడు...మన వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇంగ్లాండ్ టీంకు పట్టపగలే చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. అతని బ్యాటింగ్ చూసి బౌలర్లు వణికిపోతున్నారు. 55 బంతుల్లో సెంచరీ, 80 బంతుల్లో 175 పరుగులతో దుమ్ములేపాడు. అందులో 15 ఫోర్లు, 15 సిక్సర్లతో సీనియర్ల రికార్డును బద్దలు గొడుతున్నాడు.

