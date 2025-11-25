Chaganti Koteshwara Rao: విద్యార్థిని ప్రశ్నకి చాగంటి పంచ్ లు సభ మొత్తం నవ్వులు| Asianet Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Chaganti Koteshwara Rao: విద్యార్థిని ప్రశ్నకి చాగంటి పంచ్ లు సభ మొత్తం నవ్వులు

Galam Venkata Rao
Published : Nov 25 2025, 12:03 AM IST
విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో నిర్వహించిన 'నైతిక విలువల'పై రాష్ట్రస్థాయి విద్యా సదస్సులో ప్రవచనకర్త, ప్రభుత్వ సలహాదారు చాగంటి కోటేశ్వరరావుతో పాటు, రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి లోకేశ్ గారు పాల్గొన్నారు.

