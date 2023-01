banned six more YouTube channels: ఫేక్ న్యూస్, తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నందుకు సోషల్ మీడియా ఛానళ్లపై కఠిన చర్యలు కొనసాగిస్తున్న సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ (ఐ అండ్ బి) ఆరు యూట్యూబ్ ఛానళ్లను నిషేధించింది. ఆరు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు తప్పుడు సమాచారం అందించే నెట్ వర్క్ లో భాగంగా పనిచేస్తున్నాయని, దాదాపు 20 లక్షల మంది సబ్ స్క్రైబర్లు ఉన్నారని, వాటి వీడియోలను 51 కోట్లకు పైగా సార్లు చూశారని ప్రభుత్వం తెలిపింది.





A #YouTube channel ‘Nation Tv’ with over 550K subscribers & over 21 crore views has been found to be propagating #FakeNews about the President, Union Ministers & the Election Commission of India.

వరుస ట్వీట్లలో, PIB ఛానెల్‌ల పేర్లను, వాటి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతున్న నకిలీ వార్తలను జాబితా చేసింది. ఈ ఛానెల్‌ల పేర్లు నేషన్ టీవీ, సరోకర్ భారత్, నేషన్ 24, సంవాద్ సమాచార్, స్వర్ణిమ్ భారత్, సంబాద్ టీవీలు ఉన్నాయి.

A #YouTube channel ‘Samvaad TV’ with over 10 lakh subscribers was found to be propagating #FakeNews about the Government of India and making false claims about the statements of the Union Ministers. @PIBFactCheck

"కేంద్ర‌ సమాచార అండ్ ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖయూట్యూబ్ ఛానెల్‌లలో నకిలీ వార్తలను పెంపొందించడంపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది. బస్ట్డ్ ఛానెల్‌లు ఫేక్ న్యూస్ ఎకానమీలో భాగం. ఛానెల్‌లు నకిలీ, క్లిక్‌బైట్, సంచలనాత్మక సూక్ష్మచిత్రాలు-టీవీ ఛానెల్‌ల టెలివిజన్ న్యూస్ యాంకర్ల చిత్రాలను తప్పుదారి పట్టించేందుకు ఉపయోగిస్తాయి" అని PIB ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

A #YouTube channel ‘Sarokar Bharat’ with 21,100 subscribers and over 37 lakh views have been found to be propagating #FakeNews regarding the President of India, Prime Minister, and several other Union Ministers. pic.twitter.com/ynUuBkmm19

"10 లక్షల మంది సబ్‌స్క్రైబర్‌లతో కూడిన #YouTube ఛానెల్ 'Samvaad TV' భారత ప్రభుత్వం గురించి #FakeNews ప్రచారం చేస్తోందనీ, కేంద్ర మంత్రుల ప్రకటనలపై తప్పుడు వాదనలు చేస్తున్నదని కనుగొనబడింది. @PIBFactCheck దాని కంటెంట్ అంతా నకిలీదని గుర్తించింది"అని ట్వీట్‌లో పేర్కొంది.

A #YouTube channel ‘Nation 24’ with more than 25.4K subscribers and close to 44 lakh views has been found to be propagating #FakeNews about the President, Prime Minister, Supreme Court of India and the Election Commission of India@PIBFactCheck busts some of its claims🔽 pic.twitter.com/J9i3bBkqlw

