దేశంలో తొట్ట తొలిసారి కంటెంట్ క్రియేటర్స్ అవార్డులను కేంద్రం ప్రకటించింది. ఈ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఢిల్లీలోని భారత్ మండప్‌లో నిర్వహించారు. 23 క్యాటరిజ్‌లలో యువతకు ఈ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. ఈ అవార్డులను ప్రదానం చేస్తూ అవార్డులు పొందిన యువకులతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ క్యాజువల్‌గా మాట్లాడారు.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ వారితో మాట్లాడినప్పటి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

దేశంలో మార్పు తీసుకురావడానికి యువ క్రియేటర్లు కృషి చేస్తున్నారని ప్రధాని మోడీ తెలిపారు. వీరికి ఇక నుంచి మంచి ఆదరణ ఉంటుందని తెలిపారు. వారి క్రియేటివిటీని గౌరవించాలనే ఉద్దేశ్యం తోనే ఈ అవార్డులు అందిస్తున్నట్టు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, అవార్డీలతో మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు ఇవే.

These are two YouTubers named Abhi and Niyu, who show both sides about India and the world without any bias.



This is a very good initiative that the work of such people is being recognized and this will inspire more people. #NationalCreatorsAward pic.twitter.com/GLn9x7dL4I