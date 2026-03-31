'గుడ్ వైఫ్ సిండ్రోమ్' అంటే ఏమిటి..? దీని లక్షణాలేంటి.. బయటపడటం ఎలా..?
పర్ఫెక్ట్ భార్యగా ఉండాలనే తాపత్రయంలో మీ సంతోషాన్ని, ప్రశాంతతను కోల్పోతున్నారా..? నిజానికి "గుడ్ వైఫ్ సిండ్రోమ్" అనేది మహిళల్ని త్యాగం, సేవ అనే చట్రంలో బంధించే ఒక మానసిక ఒత్తిడి. దీని నుంచి ఎలా బయటపడాలో చూద్దాం.
గుడ్ వైఫ్ సిండ్రోమ్...
ఆమె ఆ ఇంటి కోడలు. ఉదయం 5 గంటలకే లేచి అందరికీ టిఫిన్, లంచ్ రెడీ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆఫీస్ కి వెళుతుంది… అక్కడ పనులన్నీ చకచకా ముగించేస్తుంది. అలసిపోయినా సరే సాయంత్రం ఇంటికివచ్చి ఏ చిన్న పని మిగిలిపోకుండా పూర్తిచేస్తుంది.. రాత్రి ఎంత ఆలస్యమైనా సరే పర్ఫెక్ట్గా పనులు ముగించుకుంటుంది. ఒంట్లో బాలేకపోయినా విశ్రాంతి తీసుకోదు. ఎందుకంటే తను రెస్ట్ తీసుకుంటే 'మంచి భార్య', 'మంచి కోడలు' అనిపించుకోలేనేమో అని భయం. ఈ ఒత్తిడినే సైకాలజిస్టులు 'గుడ్ వైఫ్ సిండ్రోమ్' అని పిలుస్తున్నారు.
గుడ్ వైఫ్ సిండ్రోమ్ ఓ మానసిక సమస్య
ఈ సిండ్రోమ్ అనేది ఒక మానసిక పరిస్థితి. ఇందులో మహిళలు తమ సొంత సంతోషాన్ని, సౌకర్యాన్ని, అవసరాలను కుటుంబం కోసం త్యాగం చేస్తారు. కానీ ఇప్పటి ఆధునిక మహిళలు తమకు తాము విలువ ఇవ్వడం నేర్చుకున్నారు. ఇంటిని చూసుకోవడం ఒక బాధ్యత అని వాళ్లు అర్థం చేసుకున్నారు, కానీ దానికోసం ఆత్మగౌరవాన్ని వదులుకోరు. అయినా కొందరు మహిళలు ఇంకా 'మంచి భార్య' అనిపించుకోవాలనే తాపత్రయంలో బాధపడుతూనే ఉంటారు. ఈ సిండ్రోమ్ నుంచి బయటపడి, మీ గుర్తింపును తిరిగి పొందడానికి ఈ ఐదు మార్గాలు పాటించండి.
'కాదు' అని చెప్పడం నేర్చుకోండి
అపరాధ భావనతో అన్నింటికీ 'సరే' అని చెప్తున్నారా..? అయితే ఈ అలవాటు మిమ్మల్ని మానసికంగా కుంగదీస్తుందని గుర్తుంచుకోండి. మీరు అలసిపోయి, విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకుంటే, పని చేయనని చెప్పడం మిమ్మల్ని 'చెడ్డ భార్య'ను చేయదు. మీకంటూ కొన్ని హద్దులు పెట్టుకోవడమే మానసిక ప్రశాంతతకు మొదటి మెట్టు.
మీ అవసరాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి
ఖాళీ పాత్ర ఎవరి దాహాన్నీ తీర్చలేదు. అలాగే అలసిపోయిన, అసంతృప్తిగా ఉన్న మహిళ సంతోషకరమైన కుటుంబాన్ని నడపలేదు. మీ హాబీల కోసం సమయం కేటాయించండి. మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల అవసరాల లాగే మీ అవసరాలు కూడా ముఖ్యమేనని గుర్తించండి.
పనులను పంచుకోవడం ప్రారంభించండి
ఇంటి పనులన్నీ మీరే చేస్తూ 'సూపర్ ఉమన్' అనిపించుకోవద్దు. చిన్న చిన్న పనుల్లో మీ భర్తను, పిల్లలను భాగం చేయండి. బాధ్యతలను పంచుకోవడం వల్ల మీపై భారం తగ్గడమే కాకుండా, కుటుంబంలోని ఇతరులు కూడా బాధ్యతగా ఉండటం నేర్చుకుంటారు.
పోల్చుకోవడం ఆపండి
సోషల్ మీడియా యుగంలో మనం తరచుగా ఇతరుల 'పర్ఫెక్ట్' జీవితాలతో మనల్ని పోల్చుకుంటాం. గుర్తుంచుకోండి, ప్రతి ఒక్కరి పోరాటాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. మీ చిన్న చిన్న విజయాలను ఆస్వాదించండి. 'పర్ఫెక్ట్గా' ఉండటం కంటే 'సంతోషంగా' ఉండటానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
మీ గుర్తింపును కాపాడుకోండి
మీరు ఒకరి భార్య, తల్లి లేదా కోడలు కాకముందు, మీరు కూడా ఒక వ్యక్తి అని మర్చిపోవద్దు. మీ చదువు, కెరీర్ లేదా మీకు సంతోషాన్నిచ్చే కలలను వదులుకోవద్దు. మీరు మీ గుర్తింపును గౌరవించినప్పుడే, సమాజం, కుటుంబం కూడా మిమ్మల్ని గౌరవించడం ప్రారంభిస్తాయి.
మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించడం నేర్చుకోండి
గుర్తుంచుకోండి, 'గుడ్ వైఫ్ సిండ్రోమ్' నుంచి బయటపడటం అంటే కుటుంబాన్ని వదిలేయడం లేదా బాధ్యతల నుంచి పారిపోవడం కాదు. బదులుగా, ఆ బంధంలో మీకు మీరు సమాన స్థానం ఇవ్వడం. మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకుని, గౌరవించుకున్నప్పుడే, మీరు నిజంగా ఇతరులను సంతోషంగా ఉంచగలరు.