Winter Care: చలికాలంలో రోజూ ఒక స్పూన్ నువ్వులు ఎందుకు తినాలి? ముఖ్యంగా 40 ఏళ్లు దాటిన మహిళలు తినడం వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసా? జుట్టు ఆరోగ్యం నుంచి… కీళ్ల నొప్పులు తగ్గించే వరకు ఈ నువ్వులు ఎలా సహాయపడతాయి..?
చలికాలంలో జుట్టు రాలడం, బలహీనమైన ఎముకలు, కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడేవారు చాలా మంది ఉంటారు. అంతేకాదు చలికాలంలో శరీరంలో తేమ తగ్గుతుంది. దీని కారణంగా చర్మం డ్రైగా మారిపోతుంది. జుట్టు కూడా పొడిగా మారి, ఎక్కువగా రాలిపోతుంది. అయితే.. ఈ సమస్యలన్నింటినీ కేవలం ఒకే ఒక్క ఫుడ్ తో చెక్ పెట్టొచ్చు. మరి, ఆ ఫుడ్ ఏంటి? దానిని ఎలా తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదో ఇప్పుడు చూద్దాం...
మనకు నల్ల నువ్వులు చాలా ఈజీగా లభిస్తాయి. ఈ నల్ల నవ్వులను చాలా శక్తివంతమైన సూపర్ ఫుడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ చిన్న చిన్న గింజలను చల్లికాలంలో కచ్చితంగా తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.వీటిని తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందడంతో పాటు, శరీరానికి అవసరమైన వెచ్చదనం లభిస్తుంది.
చలికాలంలో నల్ల నువ్వులు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు...
నల్ల నువ్వుల్లో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, భాస్వరం చాలా పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఎముకలు బలపడతాయి. బోలు ఎముకల వ్యాధి ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. కీళ్ల నొప్పుల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. 40 ఏళ్లు దాటిన మహిళలందరూ అందుకే వీటిని కచ్చితంగా తినాలి. అప్పుడు వారి ఎముకలు బలంగా ఉంటాయి.
ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది...
చలికాలంలో మహిళల్లో ఐరన్ లోపం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల జుట్టు విపరీతంగా రాలుతుంది. ఈ సమస్య తగ్గాలి అంటే, తమ డైట్ లో నల్ల నువ్వులను చేర్చుకోవాలి. అప్పుడు రక్తంలో ఐరన్ శాతం పెరుగుతుంది. రక్తహీనత పెరుగుతుంది. తలలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపడుతుంది. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది.
జింక్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు...
నల్ల నువ్వులలో ఉండే జింక్ మీ రోగనిరోధక శక్తిని బలంగా ఉంచడమే కాకుండా మీ చర్మం, జుట్టు మెరుపు పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు... ఈ నల్ల నువ్వులలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి రక్షిస్తాయి. యాంటీ ఏజింగ్ ప్రభావాన్ని అందిస్తుంది. తెల్ల జుట్టు సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి. అంతేకాదు.. చలికాలంలో జుట్టు పొడిగా మారకుండా కాపాడుతుంది. చుండ్రు సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
నల్ల నువ్వులను ఎలా తినాలి..?
మీరు ప్రతిరోజూ ఒక స్పూన్ నల్ల నువ్వులను తీసుకోవాలి. వీటిని మీరు మీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో స్మూతీలో చేర్చుకొని అయినా తీసుకోవచ్చు.లేదంటే... ఒక గిన్నె పెరుగులో ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులను కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఇది మీ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, ఖనిజాల శోషణకు కూడా మేలు చేస్తుంది. లేదంటే.. మీరు తినే కూరల్లో కూడా వీటిని చేర్చి తీసుకోవచ్చు.
నువ్వులు-బెల్లం లడ్డు - శీతాకాలంలో, నల్ల నువ్వులు, బెల్లం లడ్డు ఎముకలు, రక్తం జుట్టుకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
రాత్రి వెచ్చని పాలతో: 1 టీస్పూన్ కాల్చిన నువ్వులను వెచ్చని పాలతో తీసుకోవడం వల్ల మంచి నిద్ర వస్తుంది. శరీరం వెచ్చగా ఉంటుంది.
శీతాకాలంలో ప్రతిరోజూ ఒక టీస్పూన్ నల్ల నువ్వులు మీ ఎముకలు, జుట్టును బలోపేతం చేస్తాయి, మీకు మెరిసే చర్మాన్ని ఇస్తాయి. మీ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. కాబట్టి.. రోజూ ఈ నువ్వులను మీరు డైట్ లో భాగం చేసుకుంటే చాలు.