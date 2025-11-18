Hair Care: చలికాలంలో ఈ హెయిర్ మాస్క్ లు వాడితే చాలు..జుట్టు రాలనే రాలదు..!
Hair Care: ఒత్తైన, పొడవాటి జుట్టు కావాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. దాని కోసం ఖరీదైన ట్రీట్మెంట్లు చేయించుకోవాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ.. సింపుల్ రెమిడీలతో కూడా జుట్టు అందంగా మార్చుకోవచ్చు.
Hair Mask
ప్రస్తుత కాలంలో హెయిర్ ఫాల్ సమస్యతో బాధపడేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. మరీ ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఈ హెయిర్ ఫాల్ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా జుట్టు రాలిపోతుంటే చాలా మంది కంగారుపడుతూ ఉంటారు. దానిని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మార్కెట్లో దొరికే ఖరీదైన నూనెలు, షాంపూలు వాడుతూ ఉంటారు. అయితే.. వీటితో పనిలేకుండా కొన్ని నేచురల్ హెయిర్ మాస్క్ లను వాడినా కూడా ఈ హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ లో ఉంటుంది. మరి.. ఆ హెయిర్ మాస్క్ లు ఏంటి? వాటిని ఎలా వాడాలి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
1.కలబంద హెయిర్ మాస్క్...
మీ ఇంట్లో కలబంద మొక్క ఉంటే, మీరు జుట్టు రాలడం గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కలబంద మీ జుట్టు, చర్మానికి ఒక మంచి వరం అని చెప్పొచ్చు. కలబంద ఆకు నుంచి నేరుగా తీసిన జెల్ ని తీసుకొని మీ జుట్టు పల్చగా ఉన్న చోట అప్లై చేయండి. రాత్రంతా అలానే వదిలేసి.. మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రెగ్యులర్ గా ఇది ఫాలో అయితే... మీ జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. చాలా తక్కువ సమయంలోనే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. కలబందలోని ప్రోటీయోలైటిక్ ఎంజైమ్ లు స్కాల్ప్ లోని డెడ్ సెల్స్ తొలగిపోయి.. జుట్టు వేగంగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
2.రోజ్మేరీ, కొబ్బరి నూనె హెయిర్ మాస్క్...
రోజ్మేరీ ఆయిల్ జుట్టు పెరుగుదలను ప్రేరేపించడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో కొబ్బరి నూనె జుట్టు మూలాల్లో కి లోతుగా చొచ్చుకుపోతుంది. మూలాలను బలపరుస్తుంది. రక్త ప్రసరణను పెంచుతుంది. 3 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి నూనెతో 10 చుక్కల రోజ్మేరీ ఆయిల్ కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని రాత్రిపూట తలకు బాగా పట్టించాలి. ఉదయాన్నే షాంపూతో తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుంది. వారానికి మూడు సార్లు ఇది వాడటం వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.
ఉసిరి, నిమ్మకాయ....
ఉసిరి, నిమ్మకాయలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది, ఇది కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఉసిరి పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం , కొద్దిగా నీరు కలపండి. ఈ పేస్ట్ను మీ జుట్టు కుదుళ్లకు బాగా పట్టించి... రాత్రంతా అలానే వదిలేయాలి. ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు పెరుగుతుంది.
మెంతుల హెయిర్ ప్యాక్....
మెంతులు జుట్టు పెరగడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి. మీకు కావాల్సిందల్లా మెంతులు, నీరు ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు ఈ మెంతులను కనీసం 8 గంటల పాటు నీటిలో నానపెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే ఈ మెంతులను పేస్టులా రుబ్బుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు బాగా పట్టించాలి. కావాలంటే దీనిలో పెరుగు కలుపుకోవచ్చు. మెంతుల్లో ఐరన్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ మెంతులు జుట్టు పెరగడానికి చాలా బాగా సహాయపడతాయి. కావాలంటే..మీరు బాదం నూనె, కొబ్బరి నూనె కూడా ఈ మిశ్రమంలో కలుపుకోవచ్చు. వీటిని జుట్టుకు బాగా పట్టించి... గంట తర్వాత తలస్నానం చేస్తే సరిపోతుంది.
అరటి హెయిర్ మాస్క్:
2 పండిన అరటిపండ్లు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె , 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనె కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని రాత్రంతా మీ తలకు పట్టించి, మరుసటి రోజు ఉదయం కడిగేయండి. దీన్ని మీ తలకు అప్లై చేసిన తర్వాత, షవర్ క్యాప్ ధరించండి. ఈ మిశ్రమంలో సహజ నూనెలు, విటమిన్లు, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి, ఇది జుట్టు రాలడం సమస్యలకు అద్భుతమైన పరిష్కారం.