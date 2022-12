పురుషుల్లో సైతం వంధ్యత్వం... సంకేతాలు ఇవే...!

ఈ కేసుల్లో సగానికి పైగా పురుషుల వంధ్యత్వం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ సమస్యపై నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం.



Fertility tips-What is the best age to become a father

వంధ్యత్వం అనేది స్త్రీ పురుషులిద్దరినీ ప్రభావితం చేసే సమస్య. తల్లిదండ్రులు కావడానికి దంపతుల మార్గంలో ఇది ప్రధాన అడ్డంకి. ఈ సమస్యల గురించి నిపుణులు ఏమి చెబుతారు? పురుషుల్లో.. వంధ్యత్వ లక్షణాల గురించి తెలుసుకుందాం.



సంతానలేమి అనేది పునరుత్పత్తి వ్యవస్థకి సంబంధించిన సమస్య. ఇది స్త్రీ గర్భం దాల్చకుండా నిరోధిస్తుంది. నేడు, ప్రతి ఏడు జంటలలో ఒకరికి సంతానలేమి సమస్యలు ఉన్నాయి. అంటే వారు గత 6 నెలలు లేదా ఒక సంవత్సరంలో గర్భం దాల్చడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ విజయం సాధించలేదని అర్థం. ఈ కేసుల్లో సగానికి పైగా పురుషుల వంధ్యత్వం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ సమస్యపై నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం.





పురుషుల్లో వంధ్యత్వం లక్షణాలు ఏమిటి? వంధ్యత్వమే ఒక లక్షణం. అయినప్పటికీ, గర్భం దాల్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్న జంటల మానసిక, భావోద్వేగ ప్రతికూల ప్రభావాలను వివరించడం కష్టం. చాలా సార్లు, పిల్లలను కలిగి ఉండటం వారి జీవితంలో ఏకైక లక్ష్యం. వారు ఇతర విషయాలపై శ్రద్ధ చూపరు.



అయితే ఏంటో తెలుసా? శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే గర్భం దాల్చవచ్చు. పిల్లల్ని కనాలనుకునే స్త్రీపురుషులలో డిప్రెషన్, నష్టం, విచారం, అసమర్థత, వైఫల్యం సర్వసాధారణం. ఇది గర్భధారణపై చాలా ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.



పైన పేర్కొన్న సమస్య లేదా అలాంటి అనుభూతిని ఎదుర్కొంటున్న జంటలు థెరపిస్ట్ లేదా సైకియాట్రిస్ట్ వంటి డాక్టర్ నుండి సహాయం పొందాలి, తద్వారా వారు జీవితంలోని ఈ క్లిష్ట దశను అధిగమించవచ్చు. మెరుగైన పరిష్కారాన్ని కూడా పొందవచ్చు.

అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో, జన్యుపరమైన రుగ్మత, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, వృషణాల చుట్టూ నరాల చిక్కుకోవడం లేదా స్పెర్మ్ కదలికను నిలిపివేసే సమస్య వంటి ముందుగా ఉన్న సమస్య ఉంటే, సంకేతాలు,లక్షణాలు క్రింది విధంగా ఉండవచ్చు:





లైంగిక కోరిక తగ్గడం లేదా అంగస్తంభనను నిర్వహించడంలో సమస్యలు, ఫలితంగా సెక్స్‌లో సమస్యలు ఏర్పడతాయి. వృషణాల్లో నొప్పి, వాపు, గడ్డలు ఉన్నా సంతానలేమి సమస్య వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.